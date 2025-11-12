РУ
    21:45, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Садовое общество затопило в Костанае

    Порыв произошел в трубе напорного канализационного коллектора. Подтопило ближайшие участки, в том числе и садовое общество «Энергетик», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: из открытых источников

    Как сообщили в городском акимате, в 19:38 на территории Главной канализационной насосной станции (ГКНС) в Костанае произошел порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора. В результате инцидента зафиксировано подтопление технологической площадки станции и прилегающей территории, включая участки садоводческого общества «Энергетик».

    Видео с места подтоплено разместили местные СМИ.

    На место выехали специалисты водоканала. Для локализации последствий аварии закрыты задвижки на основных узлах коллектора, открыт аварийный сброс для снижения давления в системе. Организована работа дренажных насосов.

    Сейчас поступление сточных вод из места порыва остановлено, подтопление локализовано. Ведется перекачка воды в аварийный резервуар и мероприятия по очистке территории. Работы по устранению последствий продолжаются силами оперативно-ремонтных бригад.

    В ведомстве заявили, что угрозы для населения и функционирования системы водоотведения города нет.

    Ранее из-за аварийных работ были отключены социальные объекты и жилые дома от холодной воды в Костанае.

     

    Теги:
    Канализация Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
