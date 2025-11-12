Садовое общество затопило в Костанае

Как сообщили в городском акимате, в 19:38 на территории Главной канализационной насосной станции (ГКНС) в Костанае произошел порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора. В результате инцидента зафиксировано подтопление технологической площадки станции и прилегающей территории, включая участки садоводческого общества «Энергетик».

Видео с места подтоплено разместили местные СМИ.

На место выехали специалисты водоканала. Для локализации последствий аварии закрыты задвижки на основных узлах коллектора, открыт аварийный сброс для снижения давления в системе. Организована работа дренажных насосов.

Сейчас поступление сточных вод из места порыва остановлено, подтопление локализовано. Ведется перекачка воды в аварийный резервуар и мероприятия по очистке территории. Работы по устранению последствий продолжаются силами оперативно-ремонтных бригад.

В ведомстве заявили, что угрозы для населения и функционирования системы водоотведения города нет.

Ранее из-за аварийных работ были отключены социальные объекты и жилые дома от холодной воды в Костанае.