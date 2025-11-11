Дома и соцобъекты останутся без холодной воды в Костанае из-за аварийных работ

По данным ГКП «Костанай-Су», отключение продлится с 09:00 до 20:00.

Без водоснабжения временно останутся жилые дома:

ул. Гашека — 2/1, 2/3, 4/1, 6/1, 6/2.

Также подача воды будет прекращена в ряде социальных объектов:

ул. Гашека, 2 — Костанайский специальный комплекс (детский сад-школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями);

ул. Гашека, 4 — департамент Агентства РК по противодействию коррупции;

ул. Гашека, 4/1 — проходная департамента;

ул. Гашека, 6 — городская офтальмологическая многопрофильная больница.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и просит жителей запастись необходимым запасом воды заранее.

Ранее в СКО состоялась открытие трех новых систем водоснабжения, которые обеспечат водой более 22 тыс. местных жителей.