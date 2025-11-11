РУ
    21:58, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дома и соцобъекты останутся без холодной воды в Костанае из-за аварийных работ

    В Костанае 12 ноября на ряде адресов будет временно приостановлена подача питьевой воды. Это связано с аварийными работами по замене запорной арматуры на водопроводных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Pexels

    По данным ГКП «Костанай-Су», отключение продлится с 09:00 до 20:00.

    Без водоснабжения временно останутся жилые дома:

    • ул. Гашека — 2/1, 2/3, 4/1, 6/1, 6/2.

    Также подача воды будет прекращена в ряде социальных объектов:

    • ул. Гашека, 2 — Костанайский специальный комплекс (детский сад-школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями);
    • ул. Гашека, 4 — департамент Агентства РК по противодействию коррупции;
    • ул. Гашека, 4/1 — проходная департамента;
    • ул. Гашека, 6 — городская офтальмологическая многопрофильная больница.

    Предприятие приносит извинения за временные неудобства и просит жителей запастись необходимым запасом воды заранее.

    Ранее в СКО состоялась открытие трех новых систем водоснабжения, которые обеспечат водой более 22 тыс. местных жителей.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Вода Общество Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
