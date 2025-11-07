Питьевая вода пришла в 42 села СКО раньше срока

Как сообщили в ведомстве, на 1,5 года раньше установленного срока реализованы два проекта по реконструкции и строительству групповых водопроводов. Еще один проект находится на завершающей стадии.

На сегодня полностью реализованы два проекта по строительству отводов от Булаевского группового водопровода для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов Тайыншинского и Акжарского районов области.

Для обеспечения питьевой водой 13 сел Тайыншинского района построены водоводы общей протяженностью 170 км и насосная станция. Строительно-монтажные работы начались в апреле 2025 года и завершились в октябре. При этом, согласно проекту, планируемая продолжительность строительства составляла два года.

Села Тайыншинского района, охваченные новыми ветками Булаевского группового водопровода, никогда не имели доступ к централизованному водоснабжению. Ранее данные населенные пункты обеспечивались водой из скважин, колодцев и комплексных блок-модулей. Теперь у местных жителей появилась возможность провести воду напрямую в свои дома.

В Акжарском районе построены отводы от Булаевского группового водопровода к пяти селам общей протяженностью 123 км. Данный проект также был рассчитан на два года. Ранее в этих населенных пунктах применялись скважины и колодцы, однако местные жители не использовали воду из них из-за ее качества.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Третий проект, находящийся на завершающей стадии, предусматривает строительство 220 км водоводов от Кокшетауского группового водопровода для 24 сел Айыртауского района и района Шал акына Северо-Казахстанской области. К настоящему времени подрядная организация выполнила все основные работы, ведется ввод водовода в эксплуатацию.

Данные населенные пункты никогда не имели доступа к централизованному водоснабжению. До строительства водоводов все 24 села обеспечивались водой из скважин, колодцев и комплексных блок-модулей.