Семь асфальтобетонных заводов в Атырау не соответствуют требованиям
В 2025 году в Атырауской области был проведен контроль качества почти 150 автомобильных дорог. Об этом сообщил директор областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Аслан Дюсенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам спикера, в регионе насчитывается около 3 тысяч километров автомобильных дорог. В этом году экспертизой качества были охвачены 148 объектов дорожно-строительной инфраструктуры, в том числе 25 республиканского, 11 областного, 79 районного и 33 городского значения.
— С начала года наши специалисты более 600 раз выезжали на объекты и отобрали свыше 2 500 проб материалов, используемых при дорожном строительстве. Кроме того, по поручению Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК был проведен ежегодный осмотр асфальтобетонных заводов на территории области. В результате на семи из 19 действующих заводов были выявлены несоответствия установленным требованиям, — отметил А. Дюсенов.
Также сообщается, что в 2025 году вступили в силу изменения в порядке приема в эксплуатацию дорожных объектов. Теперь строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог будут приниматься только при наличии итогового заключения Национального центра качества дорожных активов о качестве выполненных работ и использованных материалах.
О работе дорожной лаборатории филиала рассказал руководитель Даурен Кенжешев.
— Основная цель испытательной лаборатории, это объективное определение качества, прочности и соответствия строительных материалов нормативным требованиям. Проводимые в лаборатории испытания обеспечивают безопасность и надежность продукции, способствуют качественной реализации проектов. В настоящее время важную роль играет автоматизация лабораторных процессов. Она повышает точность измерений, снижает влияние человеческого фактора, позволяет быстро обрабатывать и хранить данные, — отметил он.
Ранее сообщалось о введении обязательных сроков для работ по строительству и ремонту дорог.