Семь асфальтобетонных заводов в Атырау не соответствуют требованиям

По словам спикера, в регионе насчитывается около 3 тысяч километров автомобильных дорог. В этом году экспертизой качества были охвачены 148 объектов дорожно-строительной инфраструктуры, в том числе 25 республиканского, 11 областного, 79 районного и 33 городского значения.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов РК

— С начала года наши специалисты более 600 раз выезжали на объекты и отобрали свыше 2 500 проб материалов, используемых при дорожном строительстве. Кроме того, по поручению Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК был проведен ежегодный осмотр асфальтобетонных заводов на территории области. В результате на семи из 19 действующих заводов были выявлены несоответствия установленным требованиям, — отметил А. Дюсенов.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов РК

Также сообщается, что в 2025 году вступили в силу изменения в порядке приема в эксплуатацию дорожных объектов. Теперь строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог будут приниматься только при наличии итогового заключения Национального центра качества дорожных активов о качестве выполненных работ и использованных материалах.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов РК

О работе дорожной лаборатории филиала рассказал руководитель Даурен Кенжешев.

— Основная цель испытательной лаборатории, это объективное определение качества, прочности и соответствия строительных материалов нормативным требованиям. Проводимые в лаборатории испытания обеспечивают безопасность и надежность продукции, способствуют качественной реализации проектов. В настоящее время важную роль играет автоматизация лабораторных процессов. Она повышает точность измерений, снижает влияние человеческого фактора, позволяет быстро обрабатывать и хранить данные, — отметил он.

Фото: Национальный центр качества дорожных активов РК

