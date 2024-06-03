Сельскохозяйственная ярмарка возобновила работу в Астане

В Астане по традиции возобновилась сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей города и регионов страны, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В ярмарке, которая открылась в Сарыаркинском районе столицы по улице Б. Сокпакпаева, 21, принимают участие индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства Акмолинской, Туркестанской областей и области Абай.

— Предприниматели предлагают широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, молоко, продукты питания и мясные продукты, — сказал специалист по продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Нурдаулет Косман.

Несмотря на то, что жители города еще не привыкли к новому местоположению, посетителей ярмарки немало.

- Обычно такие ярмарки открывались ближе к центру. Сейчас у нас есть возможность приобрести экологически чистые продукты из нашего района. Килограмм огурцов стоит 450 тенге, помидоров - 500 тенге, эти овощи дороже на наших социальных рынках. Сметана и колбаса по таким же низким ценам. Думаю, что постепенно все привыкнут к новому месту», — отметила жительница столицы Майгуль Жансеитова.

Ярмарка работает каждые выходные с 10 до 19 часов.