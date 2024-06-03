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    11:19, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Сельскохозяйственная ярмарка возобновила работу в Астане

    ярмарка
    Фото: акимат Астаны

    В Астане по традиции возобновилась сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей города и регионов страны, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    В ярмарке, которая открылась в Сарыаркинском районе столицы по улице Б. Сокпакпаева, 21, принимают участие индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства Акмолинской, Туркестанской областей и области Абай.

    — Предприниматели предлагают широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, молоко, продукты питания и мясные продукты, — сказал специалист по продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Нурдаулет Косман.

    Несмотря на то, что жители города еще не привыкли к новому местоположению, посетителей ярмарки немало.

    - Обычно такие ярмарки открывались ближе к центру. Сейчас у нас есть возможность приобрести экологически чистые продукты из нашего района. Килограмм огурцов стоит 450 тенге, помидоров - 500 тенге, эти овощи дороже на наших социальных рынках. Сметана и колбаса по таким же низким ценам. Думаю, что постепенно все привыкнут к новому месту», — отметила жительница столицы Майгуль Жансеитова.

    Ярмарка работает каждые выходные с 10 до 19  часов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Абайская область Астана Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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