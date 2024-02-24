Сельского акима осудили за смертельное ДТП в области Жетысу

В Ескельдинском районном суде области Жетысу вынесли приговор сельскому акиму, которая насмерть сбила школьника в селе Бигаш в ноябре прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судом установлено, что 2 ноября 2023 года около 20.00 подсудимая Б., управляя автомашиной по улице Боранбаева села Бигаш Ескельдинского района, сбила несовершеннолетнего Т., который в тот момент пересекал улицу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

— В суде подсудимая вину признала полностью, раскаялась, мать и отец (потерпевшего) ее простили, указав, что моральный и материальный вред был полностью возмещен, к подсудимой претензий не имеют, просили не лишать ее свободы, — сообщили в пресс-службе районного суда.

Суд признал женщину виновной с совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих вину обстоятельства: полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, совершения уголовного правонарушения впервые, возмещение морального и материального вреда, наличие у подсудимой на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, из которых трое являются малолетними, для которых она является единственным кормильцем, позиции потерпевших, от которых поступило, соответствующее заявление о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре прошлого года сообщалось, что аким Коксуского сельского округа Кербулакского района насмерть сбила 14-летнего школьника в селе Бигаш Ескельдинского района.