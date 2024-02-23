Сельский дом с мансардой сгорел в Алматинской области

В селе Гульдала Талгарского района произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

22 февраля в 15:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Гульдала произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 квадратных метров с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 квадратных метров.

- На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС региона. Расстояние от ближайшей пожарной части составляет 25 километров, расстояние от областного центра - 69 километров. Принятыми мерами пожар был локализован в 16:13 и ликвидирован в 17:25, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС. В результате пожара мужчина 1981 года рождения госпитализирован с ожогами тела 90%, состояние тяжелое.

В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.