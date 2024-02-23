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    00:01, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Сельский дом с мансардой сгорел в Алматинской области

    Сельский дом с мансардой сгорел в Алматинской области
    Фото: ДЧС Алматинской области

    В селе Гульдала Талгарского района произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    22 февраля в 15:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Гульдала произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 квадратных метров с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 квадратных метров.

    - На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС региона. Расстояние от ближайшей пожарной части составляет 25 километров, расстояние от областного центра - 69 километров. Принятыми мерами пожар был локализован в 16:13 и ликвидирован в 17:25, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС. В результате пожара мужчина 1981 года рождения госпитализирован с ожогами тела 90%, состояние тяжелое.

    В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.

    Сельский дом с мансардой сгорел в Алматинской области
    Фото: ДЧС Алматинской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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