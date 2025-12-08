Сельские жители ЗКО получили 50 новых медобъектов, 22 школы и спортплощадки

Аким региона Нариман Турегалиев отметил, что область активно развивает здравоохранение, образование, спорт и культуру. За три года привлечено 442 врача, из которых 236 направились работать в сельские населенные пункты.

С 2023 года в регионе запустили 27 новых школ, 22 из которых — в селах. До конца года планируется открыть еще три школы, решены вопросы 11 аварийных и пяти трехсменных учебных заведений. В настоящее время ведется строительство 11 школ.

Фото: ОКҚ

Спортивная инфраструктура также растет. в 2023–2025 годах здесь открыто 12 объектов, в этом году строятся еще девять. Доля населения, охваченного спортивными объектами, выросла с 66% до 76%.

В сфере культуры ввели в эксплуатацию 11 домов культуры и комплексов, строят еще семь объектов. При поддержке Фонда «Қазақстан халқына» модернизировали 25 сельских библиотек, а в Уральске открылся креативный хаб.