    Сельские жители ЗКО получили 50 новых медобъектов, 22 школы и спортплощадки

    В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Западно-Казахстанской области открыли 50 медицинских объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Аким региона Нариман Турегалиев отметил, что область активно развивает здравоохранение, образование, спорт и культуру. За три года привлечено 442 врача, из которых 236 направились работать в сельские населенные пункты.

    С 2023 года в регионе запустили 27 новых школ, 22 из которых — в селах. До конца года планируется открыть еще три школы, решены вопросы 11 аварийных и пяти трехсменных учебных заведений. В настоящее время ведется строительство 11 школ.

    Нариман Төреғалиев
    Фото: ОКҚ

    Спортивная инфраструктура также растет. в 2023–2025 годах здесь открыто 12 объектов, в этом году строятся еще девять. Доля населения, охваченного спортивными объектами, выросла с 66% до 76%.

    В сфере культуры ввели в эксплуатацию 11 домов культуры и комплексов, строят еще семь объектов. При поддержке Фонда «Қазақстан халқына» модернизировали 25 сельских библиотек, а в Уральске открылся креативный хаб.

    — Данная работа укрепляет социальный, культурный и спортивный потенциал региона и способствует повышению качества жизни населения, — подчеркнул Нариман Турегалиев на пресс-конференции в СЦК.

    Западно-Казахстанская область
