Сельские школы приграничья ЗКО: вызовы и перспективы

Данные управления образования области

Согласно информации, предоставленной руководителем управления образования Западно-Казахстанской области Елдосом Сафуллиным, в 72 приграничных населенных пунктах функционируют 84 образовательные организации, в которых обучаются около 15 тысяч учащихся. Из них 11 школ — начальные, 17 — основные, а 56 — общеобразовательные школы с полным курсом среднего образования.

Как отметил Елдос Набиоллиевич, из общего числа школ 29 являются полностью комплектными, а 55 — малокомплектными. Обучение в 51 школе ведется на казахском языке, в 6 — на русском, а в 27 — на двух языках, казахском и русском.

— Из 84 учебных заведений 64 размещены в типовых зданиях, а 20 — в адаптированных (приспособленных) помещениях. В том числе 5 школ были построены до 1960 года, 24 — в 1970-х годах, 22 — в 1980-х, 23 — до 1990 года, а оставшиеся 10 — уже после 2000 года. За последние десять лет капитальный ремонт был проведен в 22 школах. В этом году, в рамках социально-инвестиционных проектов компании «КПО б. в.», планируется строительство семи малокомплектных школ общей проектной мощностью 564 места, — сообщил Е. Сафуллин.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

По информации управления образования, в период с 2022 по 2024 годы в рамках благотворительного проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» и при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» были оснащены современным оборудованием следующие образовательные учреждения:

школа имени Мухамед-Салыка Бабажанова в Бокейординском районе;

школа имени Т. Жарокова в Жанибекском районе;

Казталовская школа-лицей в Казталовском районе;

школа имени Каныша Сатпаева в Таскалинском районе.

Бюджет проекта составил 1 миллиард тенге. Были обновлены предметные кабинеты, а также помещения, направленные на развитие дополнительных навыков учащихся.

В 2025 году планируется модернизация материально-технической базы средней школы села Шынгырлау в Чингирлауском районе. Объем финансирования составит 250 миллионов тенге.

Общая проектная мощность школ области составляет 27 569 ученических мест, тогда как в настоящее время обучаются 14 907 школьников. Таким образом, наблюдается профицит в 28 167 мест, хотя при этом в четырех школах ощущается нехватка 150 мест. При 13 школах действуют интернаты, рассчитанные на 740 мест, в которых на сегодняшний день проживают 318 учащихся. Средний уровень качества образования в школах региона составляет 65%.

В приграничных школах трудятся 2 662 педагога, среди которых:

76 специалистов имеют степень магистра;

2 235 — высшее образование;

351 — среднее специальное образование.

Из общего числа педагогов:

11 — педагоги-мастера;

417 — педагоги-исследователи;

786 — педагоги-эксперты;

809 — педагоги-модераторы.

Школы области полностью обеспечены доступом к широкополосному интернету. Подключение осуществляется с применением различных технологий:

по технологии волоконно-оптической связи (ВОЛС) подключены 38 школ;

с использованием радиомоста — 15 школ;

через сети LTE — 14 школ;

посредством системы Starlink — 10 школ;

через спутниковый интернет — 5 школ;

по технологии ADSL — 2 школы.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

В целях сокращения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами в Западно-Казахстанской области реализуется проект «Сельская школа — пространство качества».

На сегодня в этом проекте участвуют 7 опорных и 17 закрепленных за ними школ. В новом учебном году их количество возрастет до 8 опорных и 19 подшефных образовательных учреждений.

За последние годы школы приграничных сел также начали демонстрировать достойные результаты. По итогам республиканской олимпиады школе-лицею «Саулет» Таскалинского района было присвоено звание «Лучшая сельская школа — 2024».

Кроме того, в список 100 лучших школ страны вошли Казталовская школа-лицей Казталовского района и средняя школа имени Садыка Жаксыгулова в Таскалинском районе.

Тем не менее, в ряде приграничных населенных пунктов вопрос сохранения школ по-прежнему остается актуальным. По словам руководителя управления образования, из-за несоответствия установленным нормативам за последние три года были закрыты начальные школы:

Шонай в Бокейординском районе;

Карашыганак в Бурлинском районе;

Жанакуш в Чингирлауском районе.

В настоящее время, ввиду снижения численности учащихся, под угрозой реорганизации находятся:

основные школы в селах Чирово и Кирсаново Байтерекского района, которые могут быть преобразованы в начальные;

средние школы имени Г. Караша и Г. Сарбаева в Жанибекском районе, которым грозит понижение статуса до уровня основных школ.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

Повлияла ли программа «Из города — в село»?

Как сообщил заместитель акима Байтерекского района Ерлан Галиев, в 33 приграничных населенных пунктах района функционируют 22 школы, в том числе:

13 — средние;

6 — основные;

3 — начальные.

Некоторые из них не соответствуют требованиям, установленным приказами министра образования и науки от 6 мая 2022 года № 185 и министра просвещения от 31 августа 2022 года № 385.

В прошлом учебном году:

в основной школе села Чирово обучалось всего 25 учащихся;

в школе села Кирсаново — 23 ученика.

Несмотря на столь небольшую наполняемость, эти школы не были закрыты или преобразованы, поскольку расположены в приграничной зоне.

По словам Ерлана Галиева, единственный способ сохранить такие школы — обеспечить приток многодетных семей в эти населенные пункты. И в этом направлении уже сделаны значительные шаги. В 2024 году в селах Чирово, Курмангазы, Сулуколь, Красноармейск, Раздольное, Егиндыбулак и Шалгай было построено 54 новых дома, в которые вселились многодетные семьи.

Это придало новый импульс развитию сел и оживило работу местных школ. На сегодняшний день в этих семьях насчитывается 40 детей школьного возраста, все они охвачены обучением.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

Несмотря на трудности прошлых лет, в следующих школах были сохранены классы дошкольной подготовки: Сулукольская, Чеботаревская, Красноармейская и Кирсановская основные школы, средние школы имени Ш. Уалиханова, К. Ахмирова, И. Есенберлина, начальная школа в селе Павлово.

Благодаря реализации региональной программы «Из города — в село» и за счет переселения новых жителей, в Чировской школе были открыты казахские классы, в результате чего школа стала смешанной по языку обучения.

— В целях стабилизации контингента учащихся в этих учебных заведениях проводятся соответствующие мероприятия со стороны администраций школ и акиматов сельских округов, — отметил Ерлан Галиев.

В Казталовском районе школы под угрозой не стоят

Руководитель отдела образования Казталовского района Самал Жангереева уточнила, что к приграничной зоне района относятся следующие школы:

комплекс школа-детский сад имени Ахмета Байтурсынова в сельском округе Болашак;

основные школы сел Копкутир и Жанатан;

средняя школа села Кайынды;

школа-гимназия имени Габдоллы Караша и начальная школа села Енбек в округе Караоба;

средняя школа имени Гумарбека Бегалиева и начальная школа села Ордабай в селе Кошанколь.

По ее словам, в этих образовательных учреждениях наблюдается ежегодный рост числа учеников, а также увеличение численности населения, что снимает риски закрытия.

— В будущем приоритетами для нас останутся укрепление материально-технической базы этих школ, обеспечение их квалифицированными педагогическими кадрами и повышение качества образования, — подчеркнула Самал Жангереева.

В то же время по всей области фиксируется устойчивая тенденция переселения сельских жителей в города, что приводит к снижению численности учеников в ряде школ.

Особенно остро эта проблема стоит в Таловском и Борсы сельских округах Жанибекского района, расположенных вдали от областного центра.

Как сообщил заместитель акима района Жаннур Ахметов, школа-ясли-детский сад имени Габдоллы Сарбаева находится в селе Талов — в 150 километрах от районного центра и вблизи границы с Российской Федерацией.

Новое типовое здание школы — трехэтажное, полностью обеспечено газоснабжением и водопроводом, рассчитано на 624 места. Однако в 2024–2025 учебном году здесь завершили обучение всего 57 школьников. В ближайшие годы их число может снизиться еще больше.

Фото: Жәнібек ауданы әкімдігі

— По состоянию на 1 июня текущего года в Таловском сельском округе проживают 680 человек, из них 623 человека (177 дворов) — в селе Талов и 57 (17 дворов) — в селе Майтубек. В новом учебном году школа начнет свою работу с 53 учащимися: двое пойдут в первый класс, шестеро — в подготовительную группу, четверо — в одиннадцатый. В рамках программы «Из города — в село» сюда уже переехали две семьи. Родители трудоустроены, дети будут приняты в школу. Эта работа будет продолжена, — сообщил заместитель акима района Жаннур Ахметов.

Он также рассказал, что средняя школа имени Габдоллы Караша в селе Борсы, расположенном в 90 километрах от районного центра, размещается в переоборудованном здании, обеспеченном газом и водой.

В Борсинском сельском округе проживает 970 человек. Ранее в школе обучались 82 учащихся, а в новом учебном году ожидается 78 школьников. В ближайшее время из города сюда переселится еще одна семья с двумя детьми школьного возраста.

Заместитель акима Бокейординского района Кенесары Нуршинов сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос о сохранении 10-11 классов в средней школе имени Т. Масина, расположенной в селе Жиеккум Бисенского сельского округа. Рассматривается возможность не переводить школу в статус основной.

— Решение будет принято в рамках действующего законодательства. В целом существует необходимость внести изменения в законодательство, чтобы создать условия для сохранения населения в приграничных районах, — подчеркнул он.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

Система не выдерживает: депутат требует пересмотра нормативов

Депутат Мажилиса Парламента, член фракции партии «AMANAT» Нартай Сарсенгалиев обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются жители в связи с закрытием сельских школ по формальным нормативам.

По его словам, с момента обретения независимости в стране издается огромное количество нормативных актов, которые не учитывают реальную ситуацию на местах.

— Если раньше открытие школы или другого социального объекта зависело от нужд населения, то теперь все определяется числом: «если столько-то человек — столько-то квадратных метров», «если столько-то учеников — школа возможна». Бумага все стерпит, но за этой бумагой стоят судьбы людей. Один из ярких примеров — ситуация в Западно-Казахстанской области, — отметил он.

По словам депутата, проблема кроется в минимально допустимом количестве учащихся, необходимом для функционирования школы. За последние три года в области были закрыты 12 начальных школ. В 2024 году планируется закрытие еще четырех — по одной в Жанибекском, Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

— Президент страны не случайно сказал: «Там, где есть школа — есть жизнь». Ведь школа в селе — это не просто образовательное учреждение, а центр общественной жизни. И если школы закрываются, кто возьмет на себя ответственность за детей, вынужденных учиться вдали от дома? Кто обеспечит их безопасность, питание, жилье, психологическое и моральное благополучие? Кто поможет учителям, оставшимся без работы? — задался вопросами депутат.

Нартай Сарсенгалиев также подчеркнул тревожную тенденцию: с закрытием школы село начинает умирать, поскольку вслед за детьми начинают уезжать и их семьи. А это означает одно — потеря территорий и исчезновение населенных пунктов с карты страны.

— Это представляет прямую угрозу национальной безопасности. Один только факт: за последние 5 лет в Казахстане были официально закрыты 194 села. Если ничего не менять, их число будет только расти. Почему? Потому что норматив, установленный для минимального числа учеников, не учитывает демографическую и географическую специфику. В одних регионах людей больше, в других — меньше. Универсальный подход здесь не работает, — отметил он.

Настало время пересмотра нормативов

Фото: Әділет Әбдіров

— Пора пересмотреть нормативы. В семи из восьми приграничных районов Западно-Казахстанской области уже планируется закрытие школ из-за нехватки учащихся. Если не внести изменения, мы можем не сохранить еще 13 учебных заведений. Примером может служить средняя школа имени Темира Масина в селе Жиеккум Бокейординского района, которую хотят преобразовать в основную. Также под угрозой — начальная школа в селе Уштерек. В прошлом году уже была полностью закрыта начальная школа в приграничном селе Шонай. Где теперь будут учиться дети из этих сел? — продолжил депутат.

Он напомнил слова Президента Касым-Жомарта Токаева:

— Половина сельских школ в стране — это малокомплектные школы. Там не хватает специалистов, дети разных возрастов учатся в одном классе. Все это — проблемы, копившиеся годами. И причиной их появления стал массовый отток населения в города. Поэтому мы должны развивать сельские школы как образовательные и социальные центры.

Фото: Бәйтерек ауданы әкімдігі

В связи с этим Нартай Сарсенгалиев предложил внести поправки в пункты 2.2., 2.3. и 2.4. приказа Министра образования и науки от 6 мая 2022 года, дополнив их фразой «в особых случаях», или установить сниженные нормативы для школ, расположенных в приграничной зоне.

— Иначе приграничные села останутся без школ, а значит, и без будущего. Люди уедут, земля останется без хозяев, — резюмировал депутат.

Фото: Әділет Әбдіров

Напомним, ранее мы сообщали о тгм, что в Западно-Казахстанской области планируется строительство 17 новых школ. А 8 июля заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев проинформировал депутатов о том, что 13 школ, расположенных в приграничных районах области, могут быть расформированы.