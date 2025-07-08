13 школ могут закрыть в приграничных районах ЗКО

- Рассмотрев депутатский запрос по 13 школам, расположенным в приграничных районах ЗКО, сообщаем следующее. На сегодняшний день данные школы работают в штатном режиме. Согласно гарантированному государственному нормативу сети организаций образования, если в сельском населенном пункте сохраняется общее количество учащихся и воспитанников, то функционирование организаций образования гарантируется (при наличии не менее 5 учащихся младшего школьного возраста — для начальных школ, не менее 41 — для основных школ, не менее 81 — для средних школ), — пояснил вице-премьер.

По его словам, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 6 Закона «Об образовании», в случае соблюдения условий, обеспечивающих качественное обучение, местные исполнительные органы имеют полное право сохранить школы.

- Тем не менее, в связи с тем, что в этих школах численность учащихся значительно ниже установленной нормы, существует риск их реорганизации — перевода средней школы в основную, основной в начальную, либо полной ликвидации в 2025–2026 учебном году. В этой связи Министерство просвещения направило письмо акимату ЗКО с рекомендацией сохранить и развивать сельские школы в приграничных районах. В настоящее время министерство также рассматривает возможность исключения школ, расположенных в приграничных зонах, из общего нормативного перечня сети организаций образования. Вопрос находится на контроле Правительства, работа по его решению будет продолжена, — заверил Ермек Кошербаев.

Ранее сообщалось, что в 1600 сельских школах обновят материально-техническую базу в Казахстане.