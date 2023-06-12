Село Талица и другие населенные пункты находятся в безопасной зоне – ДЧС области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб опроверг информацию из соцсетей о том, что село Талица и его окрестности охвачены огнем. Ситуация в данном сельском округе находится под полным контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Семея.

«Распространяется информация, что село Талица полностью уничтожено огнем, она недостоверная. Во всех населенных пунктах Озерского сельского округа обеспечена пожарная безопасность», - отметил заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель.

Хотя Талица и другие населенные пункты сельского округа находятся вблизи пожарной линии, но все они в безопасной зоне.





Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.