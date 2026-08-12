Село оставили без воды: генератор за 7 млн теңге украли в Акмолинской области

В Буландынском районе Акмолинской области полиция раскрыла кражу дизель-генератора стоимостью около 7 млн теңге, из-за которой была нарушена работа объекта водопроводной инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено в ходе расследования, в 2025 году на окраине одного из сел Алтындинского сельского округа была установлена дизель-генераторная установка. Оборудование являлось частью объекта водопроводной инфраструктуры и предназначалось для обеспечения бесперебойной работы систем, снабжающих население питьевой водой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Буландынского района установили, что информацией о наличии установки и особенностях охраны объекта располагали двое рабочих, выполнявших работы на территории водопроводных сетей.

— По данным следствия, в апреле 2026 года подозреваемые вступили в предварительный сговор и решили похитить дорогостоящее оборудование. Используя транспортное средство, лебедку и другие инструменты, они проникли на территорию объекта, демонтировали и вывезли дизель-генераторную установку стоимостью около 7 млн теңге, — сообщили в ведомстве.

Фото: Polisia.kz

В результате хищения была нарушена работа оборудования, обеспечивающего функционирование водопроводной инфраструктуры населенного пункта.

В полиции отметили, что злоумышленники на этом не остановились. В мае 2026 года организатор группы предложил сообщнику совершить еще одну кражу с территории того же ТОО. 6 мая они похитили комплектующие к дизельной установке на сумму более 400 тысяч теңге. Похищенным имуществом фигуранты распорядились по своему усмотрению. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. В результате личности подозреваемых установлены, а похищенное оборудование обнаружено и изъято.

В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, размера причиненного ущерба и роли каждого участника.

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