306 нарушений ПДД выявили в области Абай за сутки

В области Абай за сутки полицейские выявили 306 нарушений ПДД, в том числе 89 фактов нарушения правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В области Абай в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности дорожного движения и повышения транспортной дисциплины водителей с 10 по 12 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», — сообщили в ведомстве.

В ходе мероприятия сотрудники полиции на территории области осуществляют усиленный контроль за соблюдением ПДД, уделяя особое внимание выявлению правонарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Какие нарушения выявили полицейские

За одни сутки сотрудники полиции пресекли 306 правонарушений. В частности:

нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов — 4;

нарушение режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов — 7;

управление транспортным средством без государственного регистрационного номерного знака либо незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством — 14;

управление транспортными средствами, не соответствующими требованиям технических регламентов, — 74;

переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения — 8;

управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, — 21;

использование телефона или радиостанции при управлении транспортным средством — 60;

нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов, использованию ремней безопасности или мотошлемов — 89;

выезд на полосу встречного движения — 2;

управление транспортным средством в состоянии опьянения — 2;

управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, — 9;

управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, — 5 фактов.

Начальник управления административной полиции Бауыржан Омаров, призывает водителей строго соблюдать ПДД.

— Безопасность дорожного движения — это общая ответственность не только полиции, но и каждого участника дорожного движения. Нарушение правила, которое на первый взгляд может показаться незначительным, может привести к тяжелым последствиям. Поэтому просим водителей соблюдать установленный скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности, не пользоваться телефоном во время управления транспортным средством и не садиться за руль в состоянии опьянения. Наша главная цель — не наказание, а профилактика дорожно-транспортных происшествий и защита жизни и здоровья людей, — отметил Бауыржан Омаров.

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