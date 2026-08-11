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    Главу компании оштрафовали на 270 млн теңге за попытку дать взятку в Атырау

    В Атырау генерального директора ТОО «Потенциал Ойл» Габидена Карамолдина признали виновным в покушении на дачу взятки должностным лицам департамента экологии. За попытку передать 15 млн теңге ему назначили штраф в размере 270 млн теңге. Кроме того, уголовные сроки и штрафы получили другие участники дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

    взятка
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Как следует из материалов суда № 2 города Атырау, в конце 2025 года предприятие уведомили о предстоящей экологической проверке. В январе 2026 года заместитель директора ТОО «Потенциал Ойл» Нуржан Жантурин встретился с заместителем руководителя департамента экологии Ерланом Есеновым.

    Как давали взятку

    Во время встречи стало известно о нарушениях экологического законодательства, за которые предприятию мог грозить штраф примерно в 650 млн теңге. По данным суда, Есенов потребовал 10–15 млн теңге за положительное решение вопроса. Представитель компании согласился, однако впоследствии чиновник добровольно отказался от преступного умысла и перестал выходить на связь.

    После этого руководство компании стало искать другой способ повлиять на результаты проверки. К делу подключилась инженер предприятия Жанар Исабаева. Через бывшего сотрудника акимата Атырауской области Рустема Абилова она вышла на Айбека Рахметова, ранее работавшего в прокуратуре области.

    Как установил суд, в действительности у Абилова и Рахметова не было знакомых в департаменте экологии, способных повлиять на результаты проверки. Они решили обманным путем завладеть деньгами, предназначенными для передачи в качестве взятки.
    Карамолдин согласился передать 15 млн теңге за решение вопроса. Деньги передавались частями.

    При получении очередной суммы Абилова задержали сотрудники департамента КНБ по Атырауской области. В дальнейшем под контролем правоохранительных органов часть денег была передана Рахметову, после чего его также задержали.

    Наказание

    По итогу суд признал Габидена Карамолдина виновным в покушении на дачу должностным лицам департамента экологии взятки в крупном размере на общую сумму 15 млн теңге. Ему назначен штраф в размере 18-кратной суммы взятки — 270 млн теңге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в должности судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Казахстана, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

    Жанар Исабаева признана виновной в пособничестве Карамолдину в покушении на дачу взятки. Ей также назначен штраф в размере 270 млн теңге и пожизненное лишение права занимать должности в ряде государственных и квазигосударственных организаций.

    Рустем Абилов и Айбек Рахметов признаны виновными в покушении на мошенничество группой лиц на сумму 14 млн теңге. Каждому назначено 2,5 года ограничения свободы. 10 млн теңге, полученные в результате уголовного правонарушения, взысканы в доход государства.

    Отдельно рассматривался вопрос в отношении заместителя руководителя департамента экологии Ерлана Есенова. Его дисциплинарное дело рассмотрели в департаменте Агентства по делам государственной службы. По итогам ему назначили дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемой должности.

    Ранее сообщалось, что предприятия Казахстана оштрафовали на 2,4 млрд теңге за нарушения экологического законодательства.

    Атырау Служба по противодействию коррупции КНБ Бизнес Регионы Казахстана Полиция Штрафы Взятка Экология Окружающая среда
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор