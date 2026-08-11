Главу компании оштрафовали на 270 млн теңге за попытку дать взятку в Атырау

В Атырау генерального директора ТОО «Потенциал Ойл» Габидена Карамолдина признали виновным в покушении на дачу взятки должностным лицам департамента экологии. За попытку передать 15 млн теңге ему назначили штраф в размере 270 млн теңге. Кроме того, уголовные сроки и штрафы получили другие участники дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как следует из материалов суда № 2 города Атырау, в конце 2025 года предприятие уведомили о предстоящей экологической проверке. В январе 2026 года заместитель директора ТОО «Потенциал Ойл» Нуржан Жантурин встретился с заместителем руководителя департамента экологии Ерланом Есеновым.

Как давали взятку

Во время встречи стало известно о нарушениях экологического законодательства, за которые предприятию мог грозить штраф примерно в 650 млн теңге. По данным суда, Есенов потребовал 10–15 млн теңге за положительное решение вопроса. Представитель компании согласился, однако впоследствии чиновник добровольно отказался от преступного умысла и перестал выходить на связь.

После этого руководство компании стало искать другой способ повлиять на результаты проверки. К делу подключилась инженер предприятия Жанар Исабаева. Через бывшего сотрудника акимата Атырауской области Рустема Абилова она вышла на Айбека Рахметова, ранее работавшего в прокуратуре области.

Как установил суд, в действительности у Абилова и Рахметова не было знакомых в департаменте экологии, способных повлиять на результаты проверки. Они решили обманным путем завладеть деньгами, предназначенными для передачи в качестве взятки.

Карамолдин согласился передать 15 млн теңге за решение вопроса. Деньги передавались частями.

При получении очередной суммы Абилова задержали сотрудники департамента КНБ по Атырауской области. В дальнейшем под контролем правоохранительных органов часть денег была передана Рахметову, после чего его также задержали.

Наказание

По итогу суд признал Габидена Карамолдина виновным в покушении на дачу должностным лицам департамента экологии взятки в крупном размере на общую сумму 15 млн теңге. Ему назначен штраф в размере 18-кратной суммы взятки — 270 млн теңге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в должности судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Казахстана, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Жанар Исабаева признана виновной в пособничестве Карамолдину в покушении на дачу взятки. Ей также назначен штраф в размере 270 млн теңге и пожизненное лишение права занимать должности в ряде государственных и квазигосударственных организаций.

Рустем Абилов и Айбек Рахметов признаны виновными в покушении на мошенничество группой лиц на сумму 14 млн теңге. Каждому назначено 2,5 года ограничения свободы. 10 млн теңге, полученные в результате уголовного правонарушения, взысканы в доход государства.

Отдельно рассматривался вопрос в отношении заместителя руководителя департамента экологии Ерлана Есенова. Его дисциплинарное дело рассмотрели в департаменте Агентства по делам государственной службы. По итогам ему назначили дисциплинарное взыскание в виде освобождения от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что предприятия Казахстана оштрафовали на 2,4 млрд теңге за нарушения экологического законодательства.