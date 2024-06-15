Село Бейбарыс в Атырауской области возвращается к повседневной жизни после наводнения

После паводков село Бейбарыс в Атырауской области возвращается к повседневной жизни. По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, здесь начинаются запланированные работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— Рядом с подъездной дорогой к селу идет установка ограждений парка. Работы планируется завершить в этом году. Также идет замена уличных фонарей. Кроме того, ведется работа по прокладке летнего водопровода на пяти улицах, — рассказал Сеилбек Зулкашев .

После снижения опасности подтопления и стабилизации ситуации в селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа будут начаты работы по замене уличного освещения и ремонту внутрипоселковых дорог.

Ранее сообщалось, что ситуация в селе Талдыколь находится на постоянном контроле. Уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим.