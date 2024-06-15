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    18:52, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Село Бейбарыс в Атырауской области возвращается к повседневной жизни после наводнения

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    После паводков село Бейбарыс в Атырауской области возвращается к повседневной жизни. По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, здесь начинаются запланированные работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — Рядом с подъездной дорогой к селу идет установка ограждений парка. Работы планируется завершить в этом году. Также идет замена уличных фонарей. Кроме того, ведется работа по прокладке летнего водопровода на пяти улицах, — рассказал Сеилбек Зулкашев .

    После снижения опасности подтопления и стабилизации ситуации в селе Талдыколь Бейбарысского сельского округа будут начаты работы по замене уличного освещения и ремонту внутрипоселковых дорог.

    Ранее сообщалось, что ситуация в селе Талдыколь находится на постоянном контроле.  Уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим.

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб Реки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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