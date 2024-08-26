Село Байтерек в Алматинской области планируют присоединить к городу

В Алматинской области планируют расширить границы города Есик, присоединив к нему село Байтерек, сообщает Kazinform.

Акимат Енбекшиказахского района, согласовав с маслихатом района, вынес на публичное обсуждение соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

Согласно документу, общая площадь города Есик будет увеличена на 2529,64 гектара, и предложено рассмотреть изменение границ города до 4228,54 гектара на уровне областного акимата и маслихата Алматинской области.

Напомним, в начале этого года село Жетыген, расположенное в 47 километрах к северу от Алматы, получило статус города областного значения Алатау.

Ранее корреспондент Kazinform посетил новый город Алатау. Как живет населенный пункт, вы можете узнать в нашем материале.