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    15:29, 26 Август 2024 | GMT +6

    Село Байтерек в Алматинской области планируют присоединить к городу

    планы развития Конаева и Алатау
    Фото: primeminister.kz

    В Алматинской области планируют расширить границы города Есик, присоединив к нему село Байтерек, сообщает Kazinform.

    Акимат Енбекшиказахского района, согласовав с маслихатом района, вынес на публичное обсуждение соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

    Согласно документу, общая площадь города Есик будет увеличена на 2529,64 гектара, и предложено рассмотреть изменение границ города до 4228,54 гектара на уровне областного акимата и маслихата Алматинской области.

    Напомним, в начале этого года село Жетыген, расположенное в 47 километрах к северу от Алматы, получило статус города областного значения Алатау.

    Ранее корреспондент Kazinform посетил новый город Алатау. Как живет населенный пункт, вы можете узнать в нашем материале.

    Теги:
    Маслихат Акимат Алматинская область Алматы Граница
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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