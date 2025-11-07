Село Бауманское может потерять последних жителей из-за проблемного инвестора

Когда-то село Бауманское было на передовых. Оно славилось урожаями, имело две котельные, детский сад, клуб, школу, в которой учились более 100 детей. Сегодня село насчитывает 427 жителей, и это число продолжает сокращаться. За последние четыре месяца из села уехал еще 21 человек.

Миллионные долги

Градообразующим предприятием считается ТОО, которое на сегодняшний день погрязло в долгах как перед людьми, так и перед государством.

Местные жители вместе с акимом Егиндыкольского района Юрием Курушиным прошли множество инстанций. Очередным стало обращение в комиссию по аграрным вопросам и индустриально-инновационного развития Акмолинской области, на заседании которой они и рассказали о многолетних проблемах села.

Работники ТОО месяцами не получают зарплату, нет у них пенсионных и социальных отчислений, трудовые договоры с частью людей за 2023 год вообще не оформлены. Из-за этого возникают проблемы с обращениями в инспекцию труда.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

По озвученной акимом информации, задолженность предприятия по налогам и другим обязательным платежам в бюджет превышает 233 миллиона тенге, за социальные платежи — 20 миллионов. А по неофициальным данным, долг по заработной плате приближается к 117 миллионам тенге. Сюда вошли невыплаты за 2024 год, а также июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2025 года, включая обязательства, связанные с проведением посевной и уборочной кампаний. Однако по информации самого ТОО, которую они предоставили в районный акимат, по состоянию на 6 октября 2025 года задолженности по заработной плате перед работниками у ТОО не имеется.

— Мы когда-то гремели на всю область. У нас две котельные отапливали весь поселок, они их развалили и трубы вывезли. Сейчас люди уезжают, потому что податься некуда. Зарплаты нет. А я родился здесь, у меня здесь предки похоронены. Обидно, что не могу работать в родном селе, приходится ездить за 40 км ежедневно, — рассказывает житель села Александр Кукарцев.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Первые полгода зарплату еще давали, потом стали это делать раз в полгода. Семьи молодые уезжают, дети голодные. В селе идешь в магазин, а дети на улице попрошайничают. Потому что есть дома нечего, — добавляет житель села Дмитрий Иванюк.

Ни соцобъектов, ни техники

По словам Юрия Курушина, за предприятием числятся 58 тысяч га земли, однако используется лишь часть. Посевную в этом году село завершило одним из последних в районе — не хватало рабочих и техники.

— По договору совместной деятельности данные земли засевались компанией из Астраханского района. При пашне 30 971 гектар в текущем году было засеяно лишь 16 тысяч гектаров. Мною неоднократно производились выезды на поля ТОО для осмотра и проведения мониторинга посевной и уборочной кампаний данного ТОО. Убедился, последние поля давали по 3 центнера с гектара, когда в соседних селах собирали в этом году по 15 центнеров с гектара, — говорит аким.

Также за ТОО имеется ряд неиспользуемых объектов: здание сельского клуба, детского сада и старого ФАПа с опорным пунктом, которые не функционируют из-за отсутствия отопления и ремонта фасадов, а также протекания кровли. Все здания находятся в залоге.

Фермы ТОО, рассчитанные на тысячу голов КРС, также пустуют. Последние 120 коров были вывезены.

Из-за долгов и неисполненных обязательств у предприятия уже изъяли 20 комбайнов, а имущество арестовано на сумму свыше 3 миллиардов тенге в пользу Фонда проблемных кредитов.

Главное — не земля, главное — люди

Аким района Юрий Курушин не скрывает: ситуация вызывает общественное напряжение.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Жители неоднократно обращались по вопросам невыплаты заработной платы, отсутствия социальных выплат. Люди требуют сменить инвестора, — говорит он.

Как отмечает заместитель председателя постоянной комиссии по аграрным вопросам и индустриально-инновационного развития региона Анар Айпбергенова, при нерациональном использовании земля должна изыматься.

— Здесь управление сельского хозяйства области не отработало на 100%. Подобные проблемы есть и в других районах, — говорит Анар Айпбергенова.

По словам главы департамента по управлению земельными ресурсами Талгата Муханбеджанова, в отношении ТОО собираются провести проверку, но мешают бюрократические процедуры: пока собственник не получит уведомление, начать проверку не могут. А собственник предпочитает не выходить на связь.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Вы опять начислите им штрафы, но они их не платят. Главное сейчас даже не то, кому будет принадлежать земля. Главное — люди, — добавил один из участников заседания.

А между тем, на территории хозяйства лежит 1,5 тысячи тонн зерна. Из них 300 тонн, по словам акима, уже описала налоговая, а остальное — это фактически зарплата и долги людям. Сельчане предлагают наложить арест на урожай и расплатиться с работниками.

— Социальные программы не зашли в село. Мы, все население Бауманского, просим одного — заменить инвестора. Хотим просто работать и жить здесь дальше, — говорят жители села.

Как отметили участники заседания, после поправок 2022 года в Конституции закреплено: земля и недра принадлежат народу. А значит, хозяева земли — жители села. Но пока судьбу их родного Бауманского решают чужие компании, а чиновники лишь наблюдают и согласовывают письма и проверки, люди остаются без права выбора и средств к существованию. Такими темпами, возможно, что уже в ближайшие годы на месте когда-то передового хозяйства останутся лишь пустые дома и дороги, ведущие в никуда…

