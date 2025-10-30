13 лесных участков под базы отдыха простаивают в Акмолинской области

В 2025 году прокуратура Акмолинской области провела 42 проверки и анализа в сфере земельного законодательства. При этом внесено 44 акта надзора, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено девять должностных лиц местных исполнительных органов, к административной — одно должностное лицо.

— Наиболее распространенные нарушения в этой сфере — незаконное предоставление земельных участков местными исполнительными органами либо неиспользование по целевому назначению законно выданных участков самими владельцами. Такие земельные участки мы через акты надзора возвращаем государству, после чего они вновь распределяются согласно требованиям закона, — отметил заместитель прокурора Акмолинской области Марат Бактыбекулы.

По словам спикера, были установлены факты неиспользования по целевому назначению 13 участков лесного фонда в Аккольском, Кенесском и Красноборском лесхозах Аккольского района. Ранее участки были выданы для оздоровительных рекреационных, туристических и спортивных целей, проще говоря — под организацию баз отдыха.

— Земельные участки несколько лет стояли без движения, никаких работ по их освоению не проводилось, базы не строились. По нашему акту договора аренды с недобросовестными землепользователями расторгнуты, земли возвращены государству, их общая кадастровая стоимость составила более 3,6 млрд тенге, — отметил Марат Бактыбекулы.

В Ерейментауском районе возвращено три земельных участка общей площадью 5 528 га кадастровой стоимостью 67,6 млн тенге. Земли были предоставлены одному из крупных землепользователей района для сельхозпроизводства, но он не использовал их. Аналогичные факты выявлены в Жаркаинском районе. Здесь вернули государству участок площадью 1 401 га.

В Бурабайском районе возвращен один земельный участок площадью 3 га стоимостью 53 млн тенге. Прошло более 12 лет, как этот участок был представлен предпринимателю для строительства стекольного завода. Завод так и не был построен, а участок пустовал.

В общей сложности государству возращено 53 земельных участка стоимостью 5,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул важность эффективного использования земельных ресурсов. Как было отмечено, акимы должны вернуть в оборот все возвращенные земли до середины 2026 года.