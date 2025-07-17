РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Сельхозярмарка выходного дня состоится в Астане

    В столице с 19 по 20 июля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    сельскохозяйственная ярмарка
    Фото: freepik.com

    — На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам, — сообщает акимат.

    Ярмарка будет работать 19 и 20 июля с 10:00 утра до 19:00 вечера в торговом центре «KERYEN JOLY» по адресу шоссе Алаш, 35.

    Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу улица Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00 часов.

    Для удобства покупателей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73.

    Ранее сообщалось, что в Астане будет работать новая площадка ярмарки выходного дня.

    Теги:
    Сельское хозяйство Торговля Сельхозпродукция Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают