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    22:43, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане откроется новая ярмарка выходного дня

    С 12 по 13 июля в Астане будет работать новая площадка ярмарки выходного дня, расположенная на территории торгового центра «KERYEN JOLY», передает агентство Kazinform.

    сельскохозяйственная ярмарка, овощи, фрукты
    Фото: freepik

    Новый торговый центр «KERYEN JOLY» расположен по адресу шоссе Алаш, 35.

    На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.

    Дополнительно в это же дни - 12 и 13 июля - ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках:

    • на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургисы Тлендиева, 12а);
    • по адресу ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).

    Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00.

    Теги:
    Сельхозпродукция Астана Продукты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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