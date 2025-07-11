В Астане откроется новая ярмарка выходного дня

Новый торговый центр «KERYEN JOLY» расположен по адресу шоссе Алаш, 35.

На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.

Дополнительно в это же дни - 12 и 13 июля - ярмарки выходного дня будут функционировать и на уже известных горожанам площадках:

на территории ТРЦ «Коктал» (пр. Нургисы Тлендиева, 12а);

по адресу ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»).

Все ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 19:00.