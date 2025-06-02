Селфи с тюльпанами: экспертиза показала, что цветы не были краснокнижным

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области продолжается рассмотрение административного дела в отношении Ляззат Бердибаевой — акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова. Сегодня на заседании судья огласил заключение экспертизы.

— По данному административному делу была назначена ботаническая экспертиза. На основании фотографии не удалось установить, что тюльпан относится к числу редких или исчезающих видов флоры. Однако из-за того, что должностное лицо, оформившее протокол, не зафиксировало точное место происшествия, выездное заседание суда было отложено, — сообщил судья.

Для вынесения окончательного решения суд направится в Мугалжарский район. Точная дата проведения заседания пока не определена.

Напомним, в конце апреля в социальных сетях появилась фотография, на которой аким сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаева держит в руках тюльпан. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее было установлено, что в действиях акима отсутствует состав уголовного преступления, однако она может быть привлечена к административной ответственности.

Рассмотрением дела занимается специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области. В отношении Ляззат Бердибаевой был составлен протокол по части 1 статьи 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Сама аким своей вины не признала.

После этого для установления точного вида тюльпана, находившегося у нее в руках, суд назначил ботаническую экспертизу.