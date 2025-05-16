В Актобе суд назначил экспертизу тюльпанов из-за дела акима

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области продолжилось рассмотрение административного дела в отношении Ляззат Бердыбаевой — акима сельского округа имени К. Жубанова.

Судья зачитал постановление:

— В суд поступила характеристика от акима Мугалжарского района. В ней указано, что в отношении Л. Бердыбаевой не применялись дисциплинарные взыскания, она хорошо справляется со своей работой и уважительно относится к населению. При рассмотрении административного дела суд пришел к следующему решению: для всестороннего и объективного изучения оснований, указанных в составленном в отношении Ляззат Бердыбаевой протоколе, на основании статей 757, 777, 824 и 829 Кодекса об административных правонарушениях суд по собственной инициативе постановил назначить специальную экспертизу для определения вида тюльпанов. В связи с этим рассмотрение административного дела приостанавливается до завершения экспертизы, — сообщил судья.