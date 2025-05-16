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    19:53, 15 Май 2025 | GMT +5

    В Актобе суд назначил экспертизу тюльпанов из-за дела акима

    Необходимо установить, какой именно вид тюльпанов был в руках акима сельского округа имени К. Жубанова Ляззат Бердыбаевой. Сегодня судья назначил экспертизу и временно приостановил рассмотрение дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актобе суд назначил экспертизу тюльпанов из-за дела акима
    Фото: pixabay.com

    В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области продолжилось рассмотрение административного дела в отношении Ляззат Бердыбаевой — акима сельского округа имени К. Жубанова.

    Судья зачитал постановление:

    — В суд поступила характеристика от акима Мугалжарского района. В ней указано, что в отношении Л. Бердыбаевой не применялись дисциплинарные взыскания, она хорошо справляется со своей работой и уважительно относится к населению. При рассмотрении административного дела суд пришел к следующему решению: для всестороннего и объективного изучения оснований, указанных в составленном в отношении Ляззат Бердыбаевой протоколе, на основании статей 757, 777, 824 и 829 Кодекса об административных правонарушениях суд по собственной инициативе постановил назначить специальную экспертизу для определения вида тюльпанов. В связи с этим рассмотрение административного дела приостанавливается до завершения экспертизы, — сообщил судья.

    Ранее аким села Ляззат Бердыбаева не согласилась с обвинением в суде.

    Напомним, по факту публикации фотографии с тюльпанами с участием акима была создана специальная комиссия.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Актобе Редкие растения Актюбинская область Цветы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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