Фото с тюльпанами: аким села Актюбинской области не согласилась с обвинением в суде

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области. В ходе заседания выступили участковый инспектор, специалист лесного хозяйства и сама Бердибаева. В свою защиту она представила письма поддержки от совета аксакалов села, местного общественного совета, директора школы и классных руководителей.

По словам старшего участкового инспектора группы ювенальной полиции Мугалжарского РОВД Дуйсенбаева, 21 апреля около 15:30 Ляззат Бердибаева вместе с семьёй отдыхала на природе недалеко Кандыагаш–Журын. В это время её несовершеннолетние дочери сорвали 10–15 тюльпанов и подарили их матери. Аким, по мнению полиции, не объяснила детям, что рвать цветы нельзя, и не проконтролировала их действия. На этом основании был составлен административный протокол.

Фото: Kazinform

Однако сама Бердибаева не согласилась с протоколом, утверждая, что произошла ошибка в дате — по её словам, всё случилось 19 апреля, а не 21, как указано в документах. Также она заявила, что на месте не было никаких запрещающих знаков, а участок представлял собой обычное пастбище, где паслись коровы и лошади.

— Мои дочери 8 и 6 лет подарили мне цветы. Я сфотографировала этот момент и выложила снимок в статус WhatsApp. В этом не было злого умысла — только материнская радость. Цветы мне подарили дети, и я не видела в этом ничего предосудительного, — пояснила Бердибаева в суде.

Она подчеркнула, что предупредила дочерей о запрете срывать цветы, но, по её словам, инспектор не учёл этого. Также она отметила, что в материалах дела отсутствуют экспертные заключения и доказательства, что сорванные цветы являются редкими или охраняемыми. Не доказано и то, что место, где всё произошло, относится к особо охраняемой природной территории.

— Я 18 лет на госслужбе, никогда не нарушала закон. Действия моих детей не были направлены на порчу природы. Они воспитаны, учатся в школе, и мы с супругом уделяем внимание их воспитанию. Я честно исполняю свои обязанности. Эта история вызвала волну критики в социальных сетях, что оказало на меня сильное давление. Я впала в депрессию, — добавила она.

Приглашённый в суд главный специалист Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Артур Кантарбаев пояснил, что определить точный вид тюльпана может только научно-исследовательский институт. В регионе, по его словам, встречаются три вида тюльпанов, в том числе тюльпан Шренка. Однако в суде так и не смогли определить, какой именно вид был сорван в Мугалжарском районе.

Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание назначено на 15 июня.

Напомним, по факту публикации фотографии с тюльпанами с участием акима была создана специальная комиссия.