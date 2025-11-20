РУ
    22:17, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сельчане в СКО жалуются на нашествие крыс

    Жители села Бесколь в Северо-Казахстанской области жалуются на нашествие крыс. Грызуны заходят в квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях жители рассказали о происходящем. 

    По их словам, в последнее время число грызунов выросло в разы. Некоторые уничтожают по три-четыре крысы в день, но их все равно меньше не становится. Крысы добираются даже до квартир в многоэтажных домах и продолжают доставлять людям беспокойство.

    — Сейчас страшно отпускать детей в туалет одних. Крысы могут напасть на людей. Не знаем, что делать. Росту численности опасных грызунов способствует несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, бродячие собаки уничтожили кошек, и теперь крыс ловить попросту некому, — говорят жители Бесколя.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля СКО сообщили, что дератизацию жители должны проводить за свой счет либо этим должен заниматься объединенный совет собственников имущества.

    — Грызуны являются переносчиками инфекционных заболеваний. Они прогрызают и повреждают стены домов, грызут провода, портят продукты. Могут нападать и на людей. Кроме того, крысы переносят такие опасные болезни, как лептоспироз, иерсиниоз, туляремия и другие, — отмечают сотрудники департамента.

    Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане жители всерьез обеспокоены нашествием крыс. По словам горожан, грызуны свободно разгуливают по улицам, появляются у торговых точек и в жилых кварталах. 

