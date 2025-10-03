Нашествие крыс в Талдыкоргане: жители обеспокоены ситуацией

В редакцию Kazinform обратилась местная жительница Карлыгаш Абдырасылкызы. Она предоставила видео, на котором невооруженным глазом видно, как крупная крыса спокойно передвигается по тротуару одного из районов города.

— Это какой-то ужас! Крыса больших размеров. Похоже, она живёт в подвале. Там же, скорее всего, и размножаются. А рядом — молочный магазин, кафе и супермаркет. А если они туда проникнут? Ведь крысы переносят опасные инфекции, — рассказала Карлыгаш Абдырасылкызы.

Похожие случаи замечают и в других частях города. Так, у торгового центра «Даулет» местные жители видели, как крыса выходит из арыков и подбирает остатки еды прямо у дороги. Особенно тревожат людей размеры грызунов — они гораздо крупнее обычных уличных.

Это не единичные случаи в областном центре. В прошлом году в Талдыкоргане крыс замечали прямо на прилавках, где продаётся уличная еда. Тогда одна из точек общественного питания в центре города была временно закрыта после проверки санитарных служб.

Тем временем, в городской администрации напомнили: дератизацией — уничтожением крыс — должны заниматься управляющие компании (КСК).

— Если жители замечают крыс во дворе или в подъездах, им следует обращаться в свой КСК. Управляющие компании обязаны проводить регулярную дератизацию в местах общего пользования. Также можно вызвать частные дезинфекционные службы, — сообщили в ведомстве.

Пока системной обработки от грызунов в городе не проведено. А жители, в свою очередь, призывают власти усилить санитарный контроль и организовать комплексные меры по борьбе с крысами во всех районах Талдыкоргана.

