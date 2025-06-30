Нашествие древесных клопов в Алматы объяснили специалисты

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды города, всплеск численности насекомых связан с погодными условиями.

— Прохладная весна, сменившаяся резким потеплением до 35 градусов, создала благоприятную среду для их активного размножения. Особенно высокая концентрация клопов наблюдается в местах, где не проводится санитарная обрезка деревьев. В центральной части города, где регулярно применяются профилактические меры, вспышек не зафиксировано, — говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела КазНИИ имени Жиембаева Нуржана Мухамадиева, подобная ситуация характерна для участков, где ограничен доступ к санитарной обрезке.

— Затяжная прохладная весна, а потом резкое повышение температуры, почти до 35 градусов, — это благоприятные условия для развития таких насекомых, как вязовый или древесный клоп. В народе их называют клопы-вонючки, потому что при касании они выделяют неприятный запах. Они размножаются в основном в дворовых территориях, где мало проводят санитарные обрезки в связи с несогласием местных жителей. На таких участках возникают очаги размножения. На центральных улицах такого нашествия нет, хотя и там растут карагачи, потому что там периодически производится биообработка, — сказал специалист.

Фото: акимат Алматы

Нуржан Мухамадиев подчеркнул, эти насекомые не опасны для человека и окружающей среды, но могут доставлять дискомфорт.

— Они питаются семенами карагача, обитают в подстилках и кустарниках. Для борьбы можно применять эвкалиптовое масло, сетки, дихлофосы. Во дворах жителям рекомендуется строить скворечники — это поможет привлечь птиц, которые питаются насекомыми. Вместе с тем, современные подходы к озеленению, особенно в таких городах, как Алматы, исключают повсеместное применение химии, чтобы не навредить полезным насекомым и почвенному балансу, — отметил специалист.

По данным управления, в 2025 году предусмотрено четыре этапа биологической обработки:

первый этап завершен в апреле;

второй проходит с 1 по 30 июня;

третий запланирован с 5 июля по 5 августа;

заключительный — с 15 августа по 20 сентября.

С апреля от горожан поступило около двух тысяч обращений. В рамках первого этапа обследованы все 2,3 миллиона зеленых насаждений города. Сейчас усиливается работа по обследованию и обработке внутридворовых территорий, где чаще всего и фиксируются очаги размножения.

В управлении напоминают: вязовые клопы не представляют угрозы для здоровья. Жителям рекомендуют соблюдать чистоту во дворах, использовать москитные сетки и при необходимости применять натуральные репелленты.

Ранее сообщалось о начале биологической обработки зеленых насаждений в городе.