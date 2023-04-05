Сельскохозяйственные опытные станции превратились в достояние земельных олигархов - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане осталось всего 11 государственных сельскохозяйственные опытных станций. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В аграрной отрасли опорными центрами коммерциализации научных разработок являются сельскохозяйственные опытные станции, так называемые СХОСы. Именно они ведут основную селекционную работу. СХОСы являются центрами отечественного семеноводства. Половина станций была приватизирована еще в 90-е. Они не сохранили своего научного назначения, превратившись в достояние земельных олигархов. На сегодняшний день в Казахстане осталось всего 11 государственных опытных станций. Ежегодно они доказывают свое право на существование», - сказала Екатерина Смышляева, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен добавила, что земельный фонд опытных станций сократился в 10 раз. Земли СХОС активно осваивались и осваиваются латифундистами.

«Дефицит земель значительно сокращает возможности для развития. Без земли научные организации вынуждены заниматься несвойственной деятельностью, чтобы выжить. Вторая глобальная проблема развития СХОС – это расположение. Станции находятся в селах, где ограничен доступ к социальной и коммунальной инфраструктуре, практически нет жилищного фонда. При этом именно опытные станции являются «градообразующими» предприятиями в таких поселках. Элементарные бытовые вопросы ограничивают приток молодых специалистов в организации», - пояснила Екатерина Смышляева.

Было отмечено, что международный опыт показывает, что у населенных пунктов, где расположены крупные научные объекты государственной важности, должен быть особый правовой статус «наукоемких территорий». Отдельные комплексные планы развития, порядок финансирования и особая приоритетная поддержка.

«Решение этих двух глобальных инфраструктурных проблем снизит зависимость научных организаций бюджета и позволит им развиваться самостоятельно. В благоприятных условиях, они сами смогут обновлять парк техники, инфраструктуру очистки и хранения семян, регулировать заработные платы научных работников. Потому что спрос на разработки опытных хозяйств имеется, и он достаточно высокий», - добавила Екатерина Смышляева.

Поэтому депутаты считают необходимым:

- В рамках возвращения незаконно захваченных сельхозземель увеличить земельные фонды сельскохозяйственных опытных станций.

- Незамедлительно приступить к реализации программы партии «AMANAT» в части создания в Казахстане наукоемких территорий.