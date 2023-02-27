Сельские дороги намерены привести в порядок в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе Карагандинской области в этом году отремонтируют дороги в 10 селах. В общей сложности в порядок приведут более 24 километров дорожного полотна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии Шетского района на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Мухит Мухтаров.

«Также в районе мы планируем охватить средним ремонтом дороги областного значения. На 2023-2024 годы по проекту «Комфортная школа» запланировано строительство двух школ в общей сложности на 500 мест в селах С. Сейфуллина и Аксу-Аюлы», - сообщил Мухит Мухтаров.

В этом году в районе начнется строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 медпунктов. По проекту «Ауыл – Ел бесігі» из республиканского бюджета выделено финансирование на капитальный ремонт домов культуры поселка Мойынты и села Босага.

За счет районного бюджета запланирован перенос отопительных котлов домов культуры сел Аксу-Аюлы, Акой, Бурма.

Кроме того, в этом году в населенных пунктах Агадырь, Аксу-Аюлы, Босага, С. Сейфуллина, Мойынты установят 164 опоры освещения. В райцентре и Агадыре отремонтируют фасады и кровли трех многоэтажных домов.