29 Августа 2022 01:38

Сельхозярмарку Туркестанской области в столице продлили по просьбе горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По многочисленным просьбам горожан ярмарку товаропроизводителей Туркестанской области продлили до 30 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца. Все это традиционно можно приобрести по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Ярмарка должна была продлиться до 29 августа, но по многочисленным просьбам горожан мероприятие продлили еще на день, до 30 августа (ярмарка будет в понедельник).

Ярмарка проводится на территории около ледового дворца «Барыс Арена».