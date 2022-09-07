Сельхозугодия не пострадали – Минсельхоз о пожарах в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент, по официальной информации, сельскохозяйственные угодья в результате лесных пожаров в Костанайской области не пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По официальной информации акимата Костанайской области, пострадавших посевов сельскохозяйственных культур не имеется. В области работает комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, в случае выявления ущерба вопрос его возмещения будет решаться в рамках закона о чрезвычайных ситуациях», - сообщил директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, общая уборочная площадь в Костанайской области составляет около 4 млн га.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба. Площадь возгораний - 43 тыс. га лесного фонда.

По информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает , здесь практически потушены все очаги возгорания.

В МЧС также сообщили о 12 пострадавших, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .