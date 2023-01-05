Сельхозпроизводителям нужно участвовать в строительстве домов на селе - Кумар Аксакалов

5 Января 2023, 09:42

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Критике со стороны акима Костанайской области Кумара Аксакалова подверглась работа акимов ряда районов. В основном, вопросы касались реализации инвестиционных и якорных проектов, ремонта дорог и строительства жилья на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым под критику попал аким Алтынсаринского района Арнур Сартов, который сообщил о строительстве в ближайшие три года трех молочно-товарных ферм на общую сумму 20,4 млрд тенге с созданием 148 постоянных рабочих мест.

«При реализации инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм дополнительно будут построены 16 домов в 2023 – 2025 годах для улучшения условий жизни работников. Также имеется разработанная в 2022 году ПСД с положительным заключением госэкспертизы на строительство 24 квартирного многоквартирного жилого дома на сумму 476 млн тенге. Очередность составляет 150 человек», - доложил Арнур Сартов.

Кумар Аксакалов, в свою очередь, высказал необходимость участия в строительстве домов сельхозтоваропроизводителей, ведь многие очередники на селе - работники этих же хозяйств.

«Помощь сельхозтоваропроизводителей незначительная. Второе - строительство домов для работников. Вы говорите, что дома будут строиться при условии реализации инвестпроектов. Это неправильно! Будут реализованы они или нет - дома на селе должны строиться, - возмутился глава региона. — У нас очень мало домов в сельской местности, которые отвечают качеству жизни. Мы готовы финансировать и 50% компенсировать сельхозтоваропроизводителям, которые построят дома для своих рабочих».

Высказался аким области и о реализации инвестпроектов, в частности, по темпам их реализации.

«По поводу стройки молочно-товарных ферм - она должна уже начинаться. Акимом района работаете, Арнур Маратович (прим.агентства - обращение к акиму Алтынсаринского района Арнуру Сартову), поэтому вы должны четко представлять, из чего состоит эта работа. Чтобы запустить проект в 2023 году, уже сейчас должна идти стройка, должно быть заказано оборудование, отобран скот. Это же целый процесс, требующий времени. А что вы мне хотите сейчас «щелкнуть каблучками» и сказать, что все будет выполнено в этом году? Я хочу услышать от вас информацию о реальных делах. И через ваши доклады я примерно ощущаю, насколько руководители обладают способностями и представляют, как эту работу сделать. Мне красивых отчетов не нужно, мне нужна конкретная работа!»- обрушился с критикой Кумар Аксакалов.

Он также предупредил всех районных акимов не загадывать далеко в будущее, рассказывая в своих отчетах о планируемых к реализации проектах, а предлагать и реализовывать их уже сейчас, в ближайшие два года.

«2025 год далеко, воздушные замки, предупреждаю всех, не надо никому озвучивать. Отрабатывайте и начните реализовывать. И только по реализованным проектам, где началась работа- вот тогда мы начинаем понимать, что акимат района работает и имеет четкое представление», - добавил областной аким.

Возмутился Кумар Аксакалов и подходом профильного ведомства и районных акимов при выборе дорог, подлежащих ремонту.

«Надо пересмотреть проекты! Наша задача - максимально сделать дороги. Мы с областного бюджета в январе дополнительно выделим около 5 млрд тенге для сел. Еще раз посмотрите, где и какие очень дорогие проекты есть, - обратился Кумар Аксакалов к руководителю управления пассажирского транспорта и автодорог Олжасу Нургалиеву. — Одному поселку, к примеру, который расположен за 50 км и далее поселков нет, причем где с каждым годом население становится меньше и меньше, районный акимат хочет проложить асфальт. Миллиарды стоит эта дорога. Это что за подход? Надо делать дорогу, но более дешевым способом. Щебеневание, к примеру, нужно делать, и за счет хорошего содержания она будет не хуже, чем асфальт. Тем более, там нет крупных сельхозтоваропроизводителей- большегрузы там не ездят. Это как один из примеров. А таких много. Хочу увидеть более эффективное использование бюджетных средств. Наша задача в ближайшей трехлетке - максимум сделать, чтобы люди были с дорогами».

Подверглись критике отчеты и других районных акимов, а выступало их сегодня не мало - Алтынсаринского, Амангельдинского, Карасуского, Карабалыкского, Денисовского, Джангельдинского и других районов.

Кумар Аксакалов также подчеркнул, что с теми акимами, кто не видит решения озвученных сегодня проблем и не имеет четкого понимания, будет расставаться.