РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:27, 31 Март 2021 | GMT +6

    Сельхозпродукцию на более 4 млрд тенге произвели в Ордабасинском районе с начала года

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области за два месяца в сфере сельского хозяйства произведено продукции на сумму 4 млрд 797 млн 600 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
    В том числе производство животноводческой продукции составило 3 млрд 837 млн 800 тысяч тенге, производство растениеводства на 938 млн 800 тысяч тенге.
    Кроме того, из произведенных 3 706,3 тонны мяса 1 810,8 тонны приходится на сельскохозяйственные предприятия. А оставшаяся доля производства относится к предпринимателям, крестьянским хозяйствам и частным гражданам.
    В этом году в районе планируется засеять сельскохозяйственными культурами 65 774 га земли. В целях повышения продуктивности земледелия на территории района сформирован список из 257 хозяйств, получающих урожай с одного и того же места дважды, с увеличением площади до 505 гектаров.




    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!