Сельхозпродукцию на более 4 млрд тенге произвели в Ордабасинском районе с начала года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области за два месяца в сфере сельского хозяйства произведено продукции на сумму 4 млрд 797 млн 600 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В том числе производство животноводческой продукции составило 3 млрд 837 млн 800 тысяч тенге, производство растениеводства на 938 млн 800 тысяч тенге.

Кроме того, из произведенных 3 706,3 тонны мяса 1 810,8 тонны приходится на сельскохозяйственные предприятия. А оставшаяся доля производства относится к предпринимателям, крестьянским хозяйствам и частным гражданам.

В этом году в районе планируется засеять сельскохозяйственными культурами 65 774 га земли. В целях повышения продуктивности земледелия на территории района сформирован список из 257 хозяйств, получающих урожай с одного и того же места дважды, с увеличением площади до 505 гектаров.





