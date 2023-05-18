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Сельхозпродукцию на 163,5 млрд тенге произвели в Туркестанской области с начала года

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 21:16
Сельхозпродукцию на 163,5 млрд тенге произвели в Туркестанской области с начала года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 163,5 млрд тенге, индекс физического объема - 102%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В растениеводстве произведено продукции на 21,9 млрд тенге, животноводстве - на 139,5 млрд. Доля в республике составляет 14,1%. В основной капитал сельского хозяйства привлечено 10,1 млрд тенге инвестиций, это больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 217,9%. В основной капитал производства продуктов питания направлено 1,1 млрд тенге инвестиций, что больше на 147,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - проинформировали в акимате.

По данным ведомства, в этом году в сфере АПК планируется реализация 60 проектов на 54,1 млрд тенге. В настоящее время запущено 16 проектов стоимостью 4,9 млрд тенге. В частности, построены товарная молочная ферма на 200 голов, четыре откормочные площадки, три цеха по переработке молока, две фермерские теплицы на площади 2,1 га. Также реализованы три проекта по дождеванию (490 га) и три проекта по рыбоводству.

Кроме того, в зарубежные страны экспортировано 271,5 тыс. тонн сельхозпродукции стоимостью $107,3 млн. Этот показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе: растениеводство - 214,4 тыс. тонн ($34,8 млн), животноводство - 5 тыс. тонн ($19,6 млн). 52 тыс. тонн ($52,7 млн) переработанных продуктов отгружено на экспорт.


Туркестанская область   Экономика   Сельское хозяйство  
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