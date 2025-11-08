Секретные отчеты о Центральной Азии выставлены на продажу в Лондоне

Лондонский антикварный книжный магазин Peter Harrington выставил на продажу редкий сборник официальных отчетов британского правительства о визитах дипломатов в Центральную Азию в конце 1950-х и 1960-х годов.

Стоимость уникального комплекта документов составляет 3 тысячи фунтов стерлингов. Сборник включает серию отчетов, большинство из которых ранее были засекречены. Эти документы отражают уникальный срез восприятия советской Центральной Азии британскими дипломатами.

В текстах встречаются живые эпизоды общения с местными жителями.

Согласно описанию Peter Harrington, комплект включает десять машинописных отчетов и сопроводительное письмо из британского посольства в Москве, направленное в Форин-офис в июне 1965 года.

