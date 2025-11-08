РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:50, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Секретные отчеты о Центральной Азии выставлены на продажу в Лондоне

    Секретные отчеты времен холодной войны теперь можно купить за 3 тысячи фунтов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Секретные отчеты о Центральной Азии выставлены на продажу в Лондоне
    Фото: peterharrington.co.uk

    Лондонский антикварный книжный магазин Peter Harrington выставил на продажу редкий сборник официальных отчетов британского правительства о визитах дипломатов в Центральную Азию в конце 1950-х и 1960-х годов.

    Стоимость уникального комплекта документов составляет 3 тысячи фунтов стерлингов. Сборник включает серию отчетов, большинство из которых ранее были засекречены. Эти документы отражают уникальный срез восприятия советской Центральной Азии британскими дипломатами.

    В текстах встречаются живые эпизоды общения с местными жителями.

    Согласно описанию Peter Harrington, комплект включает десять машинописных отчетов и сопроводительное письмо из британского посольства в Москве, направленное в Форин-офис в июне 1965 года.

    Ранее сообщалось, что британская разведка будет вербовать шпионов в даркнете.

