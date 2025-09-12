РУ
    16:59, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Секретари советов безопасности государств-членов ОТГ встретились в Кыргызстане

    В Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» под председательством кыргызской стороны состоялась четвертая встреча секретарей Советов безопасности Организации тюркских государств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Секретари Советов безопасности государств-членов ОТГ встретились в Кыргызстане
    Фото: Пресс-служба Президента КР

    В мероприятии приняли участие главы Совбезов Казахстана Гизат Нурдаулетов, Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Азербайджана Рамиль Усубов, Турции Окай Мемиш, Узбекистана Виктор Махмудов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в сфере безопасности.

    Секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов выразил мнение, что устойчивость и безопасность стран ОТГ напрямую зависят от общей способности своевременно выявлять, глубоко анализировать и совместно нейтрализовать угрозы. Им подчеркнуто, что существующие в регионе вызовы разнообразны, однако их последствия выходят за национальные границы и требуют системного взаимодействия.

     — Эффективный ответ возможен только на основе доверия, обмена достоверной информацией и выработки согласованных действий в политической, гуманитарной и технологической сферах. Поскольку в современном мире внешние угрозы легко трансформируются во внутренние проблемы, а локальные кризисы способны быстро перерасти в региональные, ключевое значение приобретает готовность действовать на опережение и выстраивать диалог, — сказал глава Совбеза Кыргызстана.

    Ранее в Бишкеке прошло VI Заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств.

    Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.

    Организация тюркских государств Кыргызстан Мировые новости
