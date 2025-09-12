Секретари советов безопасности государств-членов ОТГ встретились в Кыргызстане

В мероприятии приняли участие главы Совбезов Казахстана Гизат Нурдаулетов, Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Азербайджана Рамиль Усубов, Турции Окай Мемиш, Узбекистана Виктор Махмудов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в сфере безопасности.

Секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов выразил мнение, что устойчивость и безопасность стран ОТГ напрямую зависят от общей способности своевременно выявлять, глубоко анализировать и совместно нейтрализовать угрозы. Им подчеркнуто, что существующие в регионе вызовы разнообразны, однако их последствия выходят за национальные границы и требуют системного взаимодействия.

— Эффективный ответ возможен только на основе доверия, обмена достоверной информацией и выработки согласованных действий в политической, гуманитарной и технологической сферах. Поскольку в современном мире внешние угрозы легко трансформируются во внутренние проблемы, а локальные кризисы способны быстро перерасти в региональные, ключевое значение приобретает готовность действовать на опережение и выстраивать диалог, — сказал глава Совбеза Кыргызстана.

Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.