Заседание религиозных лидеров государств-членов ОТГ прошло в Бишкеке

В мероприятии приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления по делам религий Турции Али Эрбаш, председатель Духовного управления мусульман Узбекистана шейх Нуриддин Холикназар, председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Хаджи Закиров, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, а также другие религиозные деятели.

Верховные муфтии стран-членов ОТГ обсудили пути активизации сотрудничества в религиозной сфере, обменялись опытом и рассмотрели совместные решения актуальных вопросов.

По итогам встречи принята резолюция VI заседания глав религиозных управлений государств-членов ОТГ «Единство уммы в исламе», официально утвержден ряд фетв, принятых Советом по фетвам.

Также в рамках заседания коллегия муфтиев выступила с обращением, касающимся борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и экономии воды. Отмечено, что шаг направлен на внесение вклада в дело защиты природы с точки зрения исламской ответственности.

Напомним, в 2025 году председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.