Секретарь Совбеза Ирана прибыл в Оман после раунда переговоров с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прибыл с визитом в Оман во вторник спустя несколько дней после возобновления непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

В Маскате Лариджани провел встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также с министром иностранных дел султаната Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. В повестке переговоров — обсуждение актуальных региональных и международных вопросов, а также перспектив двустороннего экономического сотрудничества между Ираном и Оманом.

دیدار و گفتگو با جناب آقای بدر بن حمد البوسعیدی @badralbusaidi، وزیر امورخارجه عمان | سلطنت عمان | ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ pic.twitter.com/QADcoqvvX1 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) February 10, 2026

Как сообщают иранские СМИ, визит является частью региональных консультаций Тегерана и был запланирован заранее. При этом он проходит на фоне возобновления диалога между Ираном и США, который состоялся в Омане на прошлой неделе и стал первым контактом сторон после 12-дневной эскалации между Ираном и Израилем летом прошлого года, к которой на короткое время подключились и американские военные.

В Тегеране подчеркивают, что переговоры в Маскате носили предварительный характер и были сосредоточены на оценке готовности сторон к продолжению дипломатического процесса. По словам официальных представителей Ирана, на первом этапе обсуждались общие принципы и рамки возможного диалога, а не детальные договоренности.

Ранее в иранском МИД заявляли, что Тегеран настаивает на сосредоточении переговоров исключительно на ядерной тематике и исходит из необходимости соблюдения своих прав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Власти Ирана также выражали недовольство внешним давлением на переговорный процесс, в том числе со стороны Израиля и отдельных европейских стран.

Ожидается, что после визита в Оман Али Лариджани продолжит региональное турне и посетит Катар.

Накануне глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами допустил возможность снижения уровня обогащения урана при полной отмене санкций.