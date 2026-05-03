Секрет долголетия в спорте: почему 30-летние не уступают место молодым

В Казахстане и в мире есть немало примеров, когда пик формы у спортсменов не иссякает, даже когда им далеко за 30 лет. Корреспондент Kazinform выяснил, в чем секрет «долгожительства» в современном спорте.

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович впервые возглавил мировой рейтинг АТР, когда ему было 24 года. Сейчас Новаку 38 лет и он до сих пор держится в Топ-4 и не позволяет новым молодым теннисным звездам — итальянцу Яннику Синеру и испанцу Карлосу Алькарасу — расслабиться.

Гимнастка из Узбекистана Окана Чусовитина в свои 50 лет продолжает выступать на соревнованиях и дает фору молодым. В феврале и марте 2026 года она успешно выступала на этапах Кубка мира (в Котбусе и Баку), где стабильно выходила в финалы в своем коронном опорном прыжке. Спортсменка намерена пробиться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

В Казахстане в последнее время также наблюдается тенденция, когда более возрастные спортсмены, кому за 30, выигрывают у молодых, причем не только внутри страны, но и в мире.

Елдос Сметов свою первую олимпийскую медаль выиграл в 23 года, а последнюю — в 31 год. Титулованный спортсмен решил не останавливаться на достигнутом. После выигрыша олимпийского золота Сметов подлечил старые травмы, восстановился и в 2026 году приступил к тренировкам. Он намерен в скором времени вернуться на соревнования, выступая в золотом кимоно как действующий олимпийский чемпион.

Главная цель — не просто завоевать лицензию на Игры-2028, а выиграть еще одну награду. В национальной сборной по дзюдо под руководством олимпийского чемпиона, двукратного серебряного призера чемпионатов мира Эцио Гамбы начато внедрение современных методов подготовки, успешно зарекомендовавших себя на крупнейших международных аренах. Вероятно, это поможет и Елдосу Сметову в том числе успешно вернуться на татами и стать еще сильнее.

Борец греко-римского стиля Демеу Жадраев свою первую олимпийскую награду в карьере завоевал в 34 года.

Во столько же лет бронзу на зимней Олимпиаде-1998 выиграл прославленный казахстанский лыжник Владимир Смирнов. Ранее, в 1994 году, Смирнов стал олимпийским чемпионом в возрасте 29 лет, за несколько недель до своего 30-летия.

Спортивный функционер Анатолий Кульназаров вспоминает, что к олимпийскому золоту Смирнова готовили с учетом последних достижений науки в то время.

— Мы со своей стороны сделали акцент на питании. Чистая энергия спортсмену нужна, чистые калории, которые быстро усваиваются, перевариваются и дают силы. Мы тогда поработали над тем, чтобы все шлаки выбросить, потом только поехали в Европу. И система сработала, на победной дистанции второе дыхание у него открылось и он обошел всех чемпионов, — сказал Анатолий Кульназаров.

Сам Владимир Смирнов убежден, что в наше время, несмотря на то, что наука ушла далеко вперед, основные принципы ее не изменились.

— Больших секретов такого спортивного долголетия нет. Очень правильно подходить к тренировкам, целенаправленно подходить к восстановительному процессу, и правильно выстраивать свою ежедневную жизнь. Секретов никаких нет — готовиться углубленно, правильно и целенаправленно. Конечно, научные разработки сейчас в корне изменились абсолютно, но направление все равно осталось. То, что мы сегодня говорим о науке в спорте, она всегда была рядом. Наука дополняла подготовку спортсменов, но сегодня нужно добавить качество, чтобы наука и спорт рядом шли и еще дальше развивались. Потому что сейчас у нас, особенно в Казахстане, спортивная наука порой теряет реальную связь с современным спортом, и наоборот. У меня есть свои идеи, как помочь наладить работу совместно с учеными на результат, — сказал Владимир Смирнов.

Современный спорт стал более атлетичным, скоростным и завоевывать медали все сложнее. Постоянно растущая конкуренция, все более плотный календарь соревнований вынуждает спортсменов повышать свою выносливость, усложнять свою технику и результаты, а международные федерации — идти на поводу этой тенденции и менять правила.

Особенно ярко это заметно на примере гимнастики — вида спорта не только самостоятельного, но и являющегося основой для многих других видов спорта.

Пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким долгое время работала в Международной федерации гимнастики FIG. Она рассказала, что после Олимпиады-2004 в Греции и большого скандала президент FIG решил изменить правила, уйти от традиционной шкалы оценки с максимумом в 10 баллов и сделать две оценки — одну за трудность, другую за качество исполнения.

— Тогда мы думали, что сделали большой прогресс и будет большая разница. Я пробыла на этом пути как президент Технического комитета FIG три цикла 12 лет. Я была у истоков этих правил, мы их создавали по заказу президента FIG. Я тогда была против, но мне он сказал: «Или ты делаешь, что я тебе говорю, или этой работой будет заниматься вице-президент». Мне пришлось делать эти правила, но мне они не нравятся до сих пор. Гимнастика стала более акробатической, направленной на сложность. Особенно на вольных упражнениях и на прыжке. И правила как раз дают привилегию тем, кто может очень трудные элементы выполнять, кто более прыгучий, атлетичный. Но, к сожалению, элегантность и красота отошли на второй план, хотя, бывают исключения, когда выигрывают те, кто показывает, используя эти правила соревнований, элегантность, красоту, гибкость, ум и растяжку, построив упражнения грамотно. Мне эти правила не нравятся, но увы они диктуют, по какой программе спортсменам развиваться дальше, какие упражнения делать, — сказала Нелли Ким.

Естественно, что такую нагрузку выдерживают в основном молодые спортсмены. Но благодаря науке отдельные спортсмены остаются в деле долгие годы. По словам ректора Казахской академии туризма и спорта, главы Федерации студенческого спорта РК Кайрата Закирьянова, немаловажную роль в спортивном долголетии играют природные данные, но на первом месте — результат человеческой мысли.

— Спортсменам дается талант дан природой, но они нуждаются в своевременном выявлении и профессиональном сопровождении. Именно такие спортсмены должны получать системную подготовку в детско-юношеских спортивных школах, школах олимпийского резерва и национальных сборных под руководством высококвалифицированных тренеров и научных групп. В рамках создаваемой общественной организации «Спорт Консалтинг Форум» мы намерены работать в тесной взаимосвязи с существующей системой подготовки, дополняя ее, особое внимание будет уделено внимание подготовке тренерских кадров, — сказал Закирьянов.

Он отмечает, что сегодня в Казахстане на государственном уровне уделяется большое внимание развитию науки. Но именно развитие спортивной науки необходимо усилить.

— Чем больше детей будет заниматься спортом, тем больше будет возможность выбрать из них наиболее одаренных. Этот путь, безусловно, выигрышный. Но есть и другая цифра. Во всем мире из ВПП на развитие науки направляется 2-3%, в Казахстане — 0,19%. Это в 20-30 раз меньше, чем в развитых странах. Наука сегодня требует вложений, но эти вложения приносят результат при грамотном подходе, — сказал Кайрат Закирьянов.

О том, что грамотный подход к тренировкам, питанию и распорядку дня помогает долгое время показывать высочайшие результаты, говорил недавно и казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов. В августе ему исполнится 38 лет, но он и не думает бросать выступления в смешанных единоборствах. На данный момент он является чемпионом европейской лиги Oktagon и уже предварительно договорился о возращении в UFC.

— Я чувствую, что могу сейчас, что как боец я стал другим бойцом — умным, знаю, что и как вести. Раньше у меня никого не было, я сам через все прохожу, и только сейчас понял, как надо тренироваться, как вес делать, как подходить к бою. Я чувствую, что смогу сейчас запрыгнуть еще выше, — рассказывал ранее Жалгас Жумагулов.

Призер Олимпиады Ислам Байрамуков, возглавляющий сегодня республиканский колледж спорта, полагает, что еще с детско-юношеского спорта нужно прививать спортсменам умение быть дисциплинированными, рано засыпать и рано просыпаться. Это, по его мнению, позволит организму спортсменов без применения запрещенных веществ быстро восстанавливаться и вырабатывать необходимые микроэлементы.

В Министерств туризма и спорта РК сообщили, что в стране реализуют системный подход к развитию спорта высших достижений, уделяя особое внимание научному сопровождению. Так, по инициативе ведомства совместно с Национальным центром спортивной медицины и реабилитации в Казахстане впервые предложены ко внедрению профессиональные стандарты по специальностям «спортивная медицина» и «нутрициология». Данная мера утверждена министерством здравоохранения.

— Особое внимание уделяется внедрению современных знаний и технологий. В частности, на базе исследовательской группы Performance Hub осуществляется комплексное научное тестирование по таким видам спорта, как бокс, шорт-трек, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон, фехтование, вольная борьба, таеквондо и многие другие. Тестирование прошли более 150 спортсменов по 16 видам спорта, включающих 10 летних и шесть зимних. Кроме того, организованы лекции для сборных Казахстана и тренерского состава. Национальный университет спорта в Астане, завершение строительства которого запланировано к концу текущего года, станет республиканским центром спортивной науки. Его инфраструктура будет использоваться как база для подготовки специалистов и проведения прикладных исследований в области физической культуры и спорта, — сообщили в ведомстве.

Долголетие в современном спорте — это симбиоз дисциплины и высоких технологий. Революция в медицине, нутрициологии и спортивной психологии раздвинула границы спортивного возраста. Примеры таких атлетов, как Новак Джокович, Оксана Чусовитина, Елдос Сметов, Демеу Жадраев и многих других доказывают, что возраст в паспорте перестал быть приговором в спорте высших достижений.

Сегодня триумф ветеранов — это не аномалия, а новая реальность. Они показывают нам, что пик человеческих возможностей не ограничен строгими временными рамками, а настоящая страсть к своему делу способна победить даже биологические часы. Мы наблюдаем рождение новой эры, где опыт и интеллект, подкрепленные грамотным восстановлением, бьют чистую молодость и агрессию. И, судя по всему, этот тренд будет только усиливаться.

