Сегодня состоится заседание Совета АНК под председательством Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - сообщил Айдос Укибай.

Напомним, в формировании уникальной модели всеказахстанского единства важнейшая роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК). Сессия Ассамблеи (собрание членов Ассамблеи) является ее высшим руководящим органом. В период между сессиями руководство АНК осуществляет Совет Ассамблеи. В Совет входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей.