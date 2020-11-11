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Сегодня состоится заседание Совета АНК под председательством Нурсултана Назарбаева

11 Ноября 2020 12:32
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Сегодня состоится заседание Совета АНК под председательством Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - сообщил Айдос Укибай.

Напомним, в формировании уникальной модели всеказахстанского единства важнейшая роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК). Сессия Ассамблеи (собрание членов Ассамблеи) является ее высшим руководящим органом. В период между сессиями руководство АНК осуществляет Совет Ассамблеи. В Совет входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей.



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#Правительство РК   #АНК  
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