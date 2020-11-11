Сегодня состоится заседание Совета АНК под председательством Нурсултана Назарбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - сообщил Айдос Укибай.
Напомним, в формировании уникальной модели всеказахстанского единства важнейшая роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК). Сессия Ассамблеи (собрание членов Ассамблеи) является ее высшим руководящим органом. В период между сессиями руководство АНК осуществляет Совет Ассамблеи. В Совет входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей.
- Уполномоченный орган в области доступа к информации определят в РК
- Новые условия диктуют новые вызовы – Аида Балаева
- Институт надзора за рынком планируют внедрить в Казахстане
- Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ
- Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики РК
- 71,6 млн тонн нефти добыли в Казахстане с начала года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана