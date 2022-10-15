15 Октября 2022, 09:32

Сегодня начнется первый госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня начнется первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В рамках визита планируется проведение переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также подписание значимых двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

В Астане состоялось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ). Чтобы принять участие в саммите в очном режиме, в столицу прибыли главы практически всех государств-участников СНГ. В мероприятии участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.

Фото: t.me/bort_01