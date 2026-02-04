Сегодня мы творим историю — депутат Айдос Сарым о новой Конституции

— Сегодня в этом зале творится история. В эти дни мы сами становимся ее создателями. Не каждому поколению, не каждому политику или юристу выпадает такой уникальный шанс участвовать в большом историческом процессе. Это огромная миссия. Я уверен, что все здесь присутствующие понимают ее ценность, ценят возможность изменить страну и наше будущее, сделать его лучше и комфортнее, строя страну, о которой мы мечтали, — сказал он во время своего выступления на заседании Конституционной комиссии.

Он отметил, что в процессе обсуждения проекта новой Конституции в обществе возникают разные, иногда полярные мнения.

— В последние дни звучало много скептических замечаний о том, что дискуссии проведены слишком быстро и приняли участие слишком мало людей. Но это не так. Работа велась с сентября, участвовали рабочие группы по парламентской реформе, Конституционная комиссия, сотрудники Конституционного суда, Верховного суда, аппараты Парламента, Правительства, Администрации Президента, маслихаты, общественные советы — более тысячи человек. Некоторые коллеги ночами оставались в здании, готовя документы. Поступали тысячи предложений через платформу Egov. Наша задача — показать труд всех этих людей и сделать процесс прозрачным. Если мы будем уверены в себе, действовать командой и показывать масштаб работы, Конституция станет действительно народным выбором и отражением стремления нации в будущее, — отметил депутат.

По его словам, критика показывает, что работа над проектом Конституции не прошла даром и позволяет совершенствовать документ, делая его более прозрачным и учитывающим интересы граждан.

— Мы должны быть готовы отвечать на нее и не бояться негативного мнения в социальных сетях. Истинная политика — это умение использовать даже отрицательные отзывы в свою пользу. Когда будет объявлен указ Президента, мы создадим штаб, будем выезжать в регионы и обсуждать проект с населением. Никакая критика не сломает законные институты. Власть сама открыто говорит о проблемах и узких местах, а наша задача — аргументировано отвечать на все вопросы на всех площадках страны. Референдум по новой Конституции историчен не только потому, что принимается основной закон, но и потому, что он демонстрирует зрелость общества. Вспомним референдум по АЭС — тогда общество было напугано, но после аргументированных разъяснений вместе с учеными по регионам люди поддержали проект. Сегодня мы должны действовать так же, добиваясь легитимной поддержки страны и общества, — сказал Айдос Сарым.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.