    22:17, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сеанс акупунктуры закончился экстренной операцией: жительнице ВКО проткнули легкое

    72-летнюю жительницу Восточного Казахстана экстренно госпитализировали после осложнений, возникших во время процедуры иглоукалывания в санатории «Уба» в селе Выдриха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи, операция, больница
    Фото: pixabay.com

    Как рассказала дочь пострадавшей, во время сеанса акупунктуры женщина почувствовала резкую боль. Однако врач, проводивший процедуру, не заподозрил осложнений и отпустил пациентку.

    — Мама сразу сказала, что ей больно, но на это не обратили внимания. После процедуры ее просто отправили в номер, — сообщила родственница.

    На следующий день состояние женщины ухудшилось. Сотрудники санатория предположили проблемы с сердцем и вызвали скорую помощь. При этом, по словам дочери, медикам не сообщили, что накануне пациентке проводили иглоукалывание.

    — Врачи исключили инфаркт и рекомендовали ей ехать домой и обратиться в больницу по месту прописки, — рассказала она.

    Вернувшись в Усть-Каменогорск, женщина вновь вызвала скорую помощь. После рентгенологического обследования выяснилось, что у пациентки проколото легкое и возник пневмоторакс.

    Пенсионерку экстренно госпитализировали. Врачи провели плевральную пункцию и удалили из легкого около 1,5 литра воздуха, что позволило стабилизировать ее состояние.

    После произошедшего женщина обратилась с заявлением в полицию на врача, проводившего процедуру иглоукалывания. Обстоятельства инцидента и правовая оценка действий медработника устанавливаются.

    Ранее мы рассказывали, какую компенсацию может получить пострадавший в результате врачебной ошибки пациент.

    ВКО Регионы Больницы Врачи Скорая помощь
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
