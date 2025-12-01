Сеанс акупунктуры закончился экстренной операцией: жительнице ВКО проткнули легкое

Как рассказала дочь пострадавшей, во время сеанса акупунктуры женщина почувствовала резкую боль. Однако врач, проводивший процедуру, не заподозрил осложнений и отпустил пациентку.

— Мама сразу сказала, что ей больно, но на это не обратили внимания. После процедуры ее просто отправили в номер, — сообщила родственница.

На следующий день состояние женщины ухудшилось. Сотрудники санатория предположили проблемы с сердцем и вызвали скорую помощь. При этом, по словам дочери, медикам не сообщили, что накануне пациентке проводили иглоукалывание.

— Врачи исключили инфаркт и рекомендовали ей ехать домой и обратиться в больницу по месту прописки, — рассказала она.

Вернувшись в Усть-Каменогорск, женщина вновь вызвала скорую помощь. После рентгенологического обследования выяснилось, что у пациентки проколото легкое и возник пневмоторакс.

Пенсионерку экстренно госпитализировали. Врачи провели плевральную пункцию и удалили из легкого около 1,5 литра воздуха, что позволило стабилизировать ее состояние.

После произошедшего женщина обратилась с заявлением в полицию на врача, проводившего процедуру иглоукалывания. Обстоятельства инцидента и правовая оценка действий медработника устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, какую компенсацию может получить пострадавший в результате врачебной ошибки пациент.