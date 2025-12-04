С дипломом в село: часть участников программы не выполняет обязательства — Нурторе Жусип

По его словам, программа, созданная для привлечения молодежи в сельскую сферу здравоохранения, образования, культуры, спорта и агропромышленный комплекс, на протяжении многих лет предоставляет выпускникам единовременные пособия и льготные кредиты на жилье.

За время реализации программы поддержку получили более 114 тысяч специалистов, около 52 тысяч человек смогли решить жилищные вопросы.

Однако, несмотря на масштабность программы, часть участников не выполняет обязательство работать в сельской местности три года. Только за последние три года 166 человек нарушили условия соглашения, а непогашенные кредиты превысили 784 млн тенге.

— Сегодня 37% населения, то есть более 3 млн человек, почти 4 млн, проживает в сельской местности. Только в Северо-Казахстанской области на 2025–2027 годы требуется 3 043 специалиста. Хотя 114 тысяч специалистов получили единовременные выплаты, лишь 52 тысячи были обеспечены жильем. Сколько специалистов на самом деле остались в сельской местности, неизвестно. Они получают деньги, со временем уезжают из села. Пособия помогают привлечь специалистов, но недостаточны для их постоянного удержания, — отметил Нурторе Жусип.

Сенатор также подчеркнул, что не проводился комплексный анализ условий жизни участников программы — уровня заработной платы и доступности социальной инфраструктуры.

— В селах до сих пор не хватает качественных услуг и жилья, поэтому молодые специалисты уходят после окончания обязательного срока. Кроме того, бюрократия, разный опыт в регионах и неоднородное участие областей в программе создают дополнительные трудности, — сказал он.

В связи с этим сенатор попросил внести изменения в программу с учетом выявленных проблем.

Ранее мы рассказывали, как молодым специалистам получить жилье и поддержку при переезде в село в Казахстане.