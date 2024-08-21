Сделку по продаже Qazaq Air планируется завершить в сентябре - Минтранспорта РК

Сделку по продаже Qazaq Air вьетнамскому инвестору компания «Samruk- Kazyna» планирует завершить в сентябре. Об сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Переговорный процесс между «Samruk- Kazyna» и представителями SOVICO идет по графику. В сентябре планируется закрытие сделки, - сказал вице-министр.

Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Правительства сообщил, что сумма сделки составляет около 2 млрд тенге. Также предусмотрена обязанность компании-покупателя зарегистрировать не менее 20 авиатранспортов для перевозок внутри и за пределами Казахстана. Сам инвестор заявил, что привлечет не 20, а до 50 авиатранспортов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поприветствовал приватизацию авиакомпании Qazaq Air вьетнамской SOVICO Group.



