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    12:54, 21 Август 2024 | GMT +6

    Сделку по продаже Qazaq Air планируется завершить в сентябре - Минтранспорта РК

    «QAZAQ AIR» тағы сатылымға шығарылды
    Фото: facebook.com/QazaqAir

    Сделку по продаже Qazaq Air вьетнамскому инвестору компания «Samruk- Kazyna» планирует завершить в сентябре. Об сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Переговорный процесс между «Samruk- Kazyna» и представителями SOVICO идет по графику. В сентябре планируется закрытие сделки, - сказал вице-министр.

    Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев на пресс-конференции, состоявшейся после заседания Правительства сообщил, что сумма сделки составляет около 2 млрд тенге. Также предусмотрена обязанность компании-покупателя зарегистрировать не менее 20 авиатранспортов для перевозок внутри и за пределами Казахстана. Сам инвестор заявил, что привлечет не 20, а до 50 авиатранспортов.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев поприветствовал приватизацию авиакомпании Qazaq Air вьетнамской SOVICO Group.

    Теги:
    Самолет Вьетнам Авиация Транспорт Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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