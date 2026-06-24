Сделки на $12 млрд и новый этап партнерства: о чем договорились в ходе визита Токаева в Бельгию

22-23 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Брюссель. О чем Глава государства говорил с лидерами Европейского союза, какие важные документы были подписаны и какие новые проекты планируется реализовать по итогам визита — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Еще до начала визита Президент обозначил главные ожидания от нового этапа сотрудничества Казахстана и Европы. Накануне Euronews опубликовал авторскую статью Главы государства, в которой он отметил, что Казахстан и Европейский союз должны вывести сотрудничество на новый уровень.

Среди приоритетов — укрепление экономического партнерства, развитие Среднего коридора, энергетики, сельского хозяйства, критических материалов, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что Казахстан стремится быть надежным партнером Европы и перейти от модели «сырье в обмен на инвестиции» к совместному созданию технологий и производств.

Теплый прием в Брюсселе

По прибытии в Брюссель Главу государства встретили Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица. В аэропорту была выстроена рота почетного караула.

Фото: Акорда

В этот же день Президент встретился с гражданами Казахстана, которые живут, учатся и работают в Бельгии. Во время беседы Касым-Жомарт Токаев рассказал о преобразованиях в стране, в том числе о принятии новой Конституции. Он отметил, что Казахстану необходимы молодые специалисты с международным опытом и современными знаниями.

Официальная программа визита началась 23 июня. Накануне переговоров с руководством ЕС Глава государства провел неформальную встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

Позже Президент встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Глава государства назвал Бельгию одним из ключевых партнеров Казахстана в ЕС.

В свою очередь, Премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами. Он заявил о заинтересованности Бельгии в дальнейшем углублении двусторонних отношений и расширении стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и финансов.

Одним из важных заявлений стало объявление о том, что Король бельгийцев Филипп планирует посетить Казахстан с государственным визитом. Глава нашего государства подчеркнул, что это событие станет историческим этапом в развитии двусторонних отношений.

Фото: Акорда

Встречи с лидерами ЕС

Центральным событием поездки стали переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фото: Акорда

Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем взаимодействии с Евросоюзом в таких сферах, как энергетика, в том числе атомная, цифровая трансформация, сельское хозяйство, водная безопасность и климатическая повестка.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление расширенного партнерства между Казахстаном и ЕС, развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по глобальным вопросам.

В рамках своего визита Президент также встретился с официальными лицами ЕС и Европейского инвестиционного банка. Касым-Жомарт Токаев отметил значение сотрудничества с ЕИБ для устойчивого экономического развития Казахстана и продвижения инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, в свою очередь, подчеркнул, что официальный визит Президента РК открывает новую главу в отношениях между Евросоюзом и Казахстаном.

Еще одним важным пунктом программы стало участие Главы государства в круглом столе «Казахстан — ЕС» с участием представителей крупных европейских компаний.

Фото: Акорда

Президент представил Казахстан как будущий региональный логистический хаб, связывающий Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Ближним Востоком. Он заявил о готовности развивать сотрудничество с ЕС в сфере критически важных минералов, презентовал проект города Алатау и возможности Международного финансового центра «Астана».

Соглашения, цифры, мнения

Экономический блок стал одним из ключевых направлений поездки. В рамках визита Президента были достигнуты коммерческие договоренности на сумму порядка 12 млрд долларов.

Фото: Акорда

По итогам переговоров с лидерами ЕС было принято совместное заявление, а также состоялась церемония подписания ряда документов, среди которых:

— Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Европейским союзом «О некоторых аспектах воздушных перевозок»;

— Церемониальное подписание заказа до 50 воздушных судов между АО «Air Astana» и компанией Airbus;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта на внедрение цифровой платформы «Е-жолдары»;

— Соглашение между Европейским инвестиционным банком и АО НК «ҚазАвтоЖол» по финансированию проектов АО НК «ҚазАвтоЖол» на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по разработке технико-экономического обоснования для создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.

Как рассказал управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан, также было подписано соглашение с компанией «ҚазАвтоЖол» по дорожному проекту стоимостью 230 млн евро, который соединит Актобе и Улгайсын.

Фото: Правительство РК

— Благодаря проведению технических исследований и внедрению интеллектуальных транспортных систем проект позволит повысить эффективность транспортной связанности и дорожной инфраструктуры, а также укрепить развитие Среднего коридора, — отметил Хусейн Озхан.

Кроме того, член совета директоров шведской компании Väderstad Group Кристина Старк сообщила о подписании соглашения с Eurasia Group и Agromash Holding о локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане. Объем инвестиций составит около 250 млн евро.

— Казахстан обладает огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства. Мы видим здесь значительные возможности для развития благодаря масштабам страны, благоприятной государственной политике, привлекательным условиям для инвестиций и эффективному подходу к сотрудничеству, — сказала Кристина Старк.

Компания Alstom также подписала соглашение о запуске производства в Казахстане нового шестиосного локомотива. Об этом рассказал президент региона AMECA компании Alstom Мартин Вожур.

Фото: laverite.ma

По мнению аналитика, директора проектов международного издания Diplomatic World Альберто Туркстра, внимание инвесторов к Казахстану связано не только с экономическим потенциалом, но и с политической модернизацией, предсказуемостью правовой системы и институциональной стабильностью.

Фото: Reuters

— Я считаю, что новая Конституция обеспечивает все эти факторы. Реформы, которые проводит Касым-Жомарт Токаев, вызывают большой интерес в Европейском союзе. Я был наблюдателем на конституционном референдуме в марте, поэтому знаком с новой институциональной моделью, которую он продвигает для того, чтобы сделать государственные институты более гибкими, устойчивыми и адаптированными к реалиям XXI века и потребностям граждан. Кроме того, это позволяет представить Казахстан как стабильную страну для инвесторов, — считает Альберто Туркстра.

Как подчеркнул комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович, визит Президента Казахстана стал началом новой главы в отношениях Казахстана и Евросоюза.

Фото: Euronews

— Впечатляющие дискуссии, состоявшиеся между представителями бизнеса, Президентом Токаевым и руководством Европейского союза — будь то Президент Кошта, Президент фон дер Ляйен или я как представитель, отвечающий за вопросы торговли и экономической безопасности, — наглядно продемонстрировали, что наши экономики не только хорошо совместимы, но и взаимодополняют друг друга. Более того, мы рассматриваем друг друга как стратегических и надежных партнеров. В условиях нынешней глобальной нестабильности и геоэкономических потрясений представители бизнеса особенно подчеркивали, что уверенность, предсказуемость и доверие к партнеру становятся важнейшими ценностями и фактически новой валютой международного сотрудничества, — отметил Марош Шефчович.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель.