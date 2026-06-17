Сборная Кюрасао по футболу установила рекорд Гиннесса

Кюрасао официально закрепило за собой место в Книге рекордов Гиннесса, став самой маленьким государством, когда-либо прошедшим квалификацию на Чемпионат мира по футболу, передает агентство Kazinform.

16 июня Книга рекордов Гиннесса вручила официальный сертификат президенту Футбольной федерации Кюрасао Гилберту Мартине в Хьюстоне, США.

We were delighted to present Gilbert Martina, the President of the Curaçao Football Federation, the certificate for the smallest country by population to qualify for the FIFA World Cup — 156,115 people 🇨🇼 pic.twitter.com/G8wOmNDEzZ — Guinness World Records (@GWR) June 16, 2026

На момент квалификации население Кюрасао составляло всего 156 115 человек, что превзошло предыдущий рекорд, принадлежавший Исландии, население которой во время квалификации в 2018 году составляло приблизительно 350 000 человек.

Сборная Кюрасао провела свой первый матч в воскресенье, 14 июня, проиграв со счетом 7:1 на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Команде в группе Е предстоит сыграть со сборными Эквадора и Кот-д`Ивуара.

Стоит отметить, что в этом году в Чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.