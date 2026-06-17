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    Сборная Кюрасао по футболу установила рекорд Гиннесса

    Кюрасао официально закрепило за собой место в Книге рекордов Гиннесса, став самой маленьким государством, когда-либо прошедшим квалификацию на Чемпионат мира по футболу, передает агентство Kazinform. 

    Футболисты Кюрасао установили рекорд Гиннесса
    Фото: curacaochronicle.com

    16 июня Книга рекордов Гиннесса вручила официальный сертификат президенту Футбольной федерации Кюрасао Гилберту Мартине в Хьюстоне, США.

    На момент квалификации население Кюрасао составляло всего 156 115 человек, что превзошло предыдущий рекорд, принадлежавший Исландии, население которой во время квалификации в 2018 году составляло приблизительно 350 000 человек.

    Сборная Кюрасао провела свой первый матч в воскресенье, 14 июня, проиграв со счетом 7:1 на чемпионате мира по футболу 2026 года. 

    Команде в группе Е предстоит сыграть со сборными Эквадора и Кот-д`Ивуара.

    Стоит отметить, что в этом году в Чемпионате мира по футболу дебютировали четыре сборные — Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана. 

    FIFA 2026 Рекорд В мире Чемпионат мира по футболу Южная Америка
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор