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    Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в своем первом матче на ЧМ-2026 по футболу

    Матч проходил в Хьюстоне (США) на стадионе NRG Stadium и закончился крупной победой Германии со счетом 7:1, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в своем первом матче на ЧМ-2026 по футболу
    Фото: fifa.com

    У немцев голы забили Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38-я), Кай Хаверц (45+5, с пенальти, и 88-я), Джамал Мусиала (47-я), Натаниэль Браун (68-я) и Дениз Ундав (78-я), а автором единственного гола в составе сборной Кюрасао стал Ливано Комененсия (21-я).

    Также в группе Е с Германией и Кюрасао выступают сборные Эквадора и Кот-д’Ивуара — утром 15 июня они проведут очный матч.

    Ранее сборная Австралии одержала уверенную победу над Турцией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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