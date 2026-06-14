Австралия сенсационно обыграла Турцию на ЧМ по футболу

Сборная Австралии одержала уверенную победу над Турцией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт FIFA.

Встреча группы D прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2:0 в пользу австралийцев. Голами отметились Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф.

Счет был открыт на 27-й минуте. Один из ключевых эпизодов начался с действий молодого голкипера Патрика Бича, который дебютировал за сборную Австралии. Вратарь отразил удар Арды Гюлера, после чего австралийцы организовали быструю контратаку. Иранкунда получил мяч, сместился в центр и мощным ударом правой ногой отправил его в сетку.

Бич продолжил уверенно действовать в воротах. Он перевел в штангу сильный удар Абдулкерима Бардакджи, а также справился с опасным штрафным в исполнении Гюлера.

Австралия, несмотря на давление соперника, сохранила остроту в атаке. На 75-й минуте Меткалф перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и точным ударом левой ногой поразил нижний угол ворот.

После этой победы сборная Австралии продолжит борьбу в группе D матчем против США в Сиэтле. Турции предстоит встреча с Парагваем, в которой команде важно не потерять очки.

Ранее Шотландия обыграла Гаити, Катар впервые набрал очко на ЧМ по футболу.