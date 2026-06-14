Шотландия обыграла Гаити, Катар впервые набрал очко на ЧМ по футболу

Сборная Шотландии одержала минимальную победу над Гаити со счетом 1:0, Катар впервые в истории набрал очко на чемпионате мира, а матч Бразилии и Марокко завершился ничьей, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт FIFA.

Катар установил новое для себя достижение на чемпионатах мира FIFA, сыграв вничью со Швейцарией — 1:1. Такой же счет был зафиксирован и в матче между Бразилией и Марокко. Однако для этих команд результат оказался неоднозначным: в статусном противостоянии соперники поделили очки.

В Бостоне на поле встретились сборные Шотландии и Гаити, которые вернулись на мировое первенство после долгого перерыва. Удачнее comeback сложился для команды Стива Кларка. Шотландцы открыли счет в первом тайме благодаря голу Джона Макгинна.

Несмотря на это, победа не далась Шотландии легко: команда была вынуждена сдерживать давление соперника до финального свистка. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу шотландской сборной.

Напомним, сборные Бразилии и Марокко не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Встреча группы C в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершилась со счетом 1:1.