Гол Винисиуса помог Бразилии избежать поражения в матче с Марокко на ЧМ-2026

Сборные Бразилии и Марокко не выявили победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Встреча группы C в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершилась со счетом 1:1, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт FIFA.

Марокканская команда открыла счет на 21-й минуте. Брахим Диас точной передачей вывел Исмаэля Сайбари на ударную позицию, и полузащитник эффектно перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера сборной Бразилии Алиссона.

Бразильцы сумели быстро восстановить равновесие. На 32-й минуте Винисиус Жуниор получил передачу от Бруно Гимарайнша на левом фланге атаки, сместился в центр и мощным ударом отправил мяч в ворота Яссина Буну. Для нападающего этот матч стал 50-м в составе национальной команды.

До перерыва Лукас Пакета мог вывести Бразилию вперед, но голкипер марокканцев справился с его ударом. Во втором тайме Буну еще раз выручил свою команду после опасной атаки с участием Винисиуса и Рафиньи.

Сборная Марокко также имела шансы на победу. Уже в компенсированное время Алиссон сначала отразил дальний удар Нила Эль-Айнауи, а затем не позволил отличиться Аюбу Амаимуни на добивании.

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии и провел на поле весь матч, сообщает ТАСС. Его одноклубник Луис Энрике появился на замену на 62-й минуте.

После первого тура команды набрали по одному очку в группе C. Позднее в квартете встретятся сборные Гаити и Шотландии.

В следующем туре Бразилия сыграет с Гаити, а Марокко встретится со Шотландией.

Ранее сборная Катара впервые в своей истории избежала поражения на чемпионате мира, сыграв вничью со Швейцарией (1:1). После первого тура все команды группы B набрали по одному очку.